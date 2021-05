Studie: Většina hospitalizovaných dětí měla nedostatek vitamínu C

Praha - Většina dětí, které byly hospitalizovány v Ostravě-Vítkovicích a Olomouci měla nedostatek vitamínu C. Vyplývá to ze studie, o které ČTK informovali její zástupci. Výsledky publikovali také v časopise Pediatrie pro praxi. Podle autorů z výsledků studie vyplývá, že je potřeba hladinu vitamínu C u dětí zjišťovat a dbát na jeho dostatečný příjem. Vitamín C má totiž zásadní význam pro imunitu organismu.

Ve studii lékaři vyšetřili 150 dětí z Ostravska a 280 dětí z Olomoucka. Hladiny vitamínu C zjišťovali v moči pomocí indikátorových proužků. V nemocnici v Ostravě-Vítkovicích mělo výrazný nedostatek vitamínu C 75 procent dětí, ve Fakultní nemocnici Olomouc mělo sníženou hladinu vitamínu dokonce 98 procent dětí. Dětští pacienti z Ostravska měli především akutní infekce dýchacího traktu, zánětlivá onemocnění trávicí soustavy a nemoci ledvin. V olomoucké nemocnici se jednalo o děti, které byly vyšetřeny na alergologii a nefrologii.

"Výsledky nás překvapily. Hladiny vitaminu C jsou u dětské populace celkově nižší, než jsme si představovali," uvedl Jan Boženský, primář dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice. "V příštích měsících se chystáme vyšetřit větší kohortu a zaměřit se zejména na děti s nadváhou a obézní," doplnil. Ve skupině dětí z Ostravska totiž bylo osm obézních dětí, z nichž ani jedno nemělo dostatečnou hladinu vitamínu C.

Vitamin C je pro lidský organismus nepostradatelná látka, která je nezbytná pro zdravý vývoj a imunitní systém. Jeho nedostatek se může podle autorů projevit sníženou odolností vůči stresu, zvýšeným výskytem infekcí dýchacích cest a obecně zánětlivými chorobami. Nejvhodnějším zdrojem vitaminu C je pestrá strava bohatá na zeleninu a ovoce.

Podle autorů i některé dřívější studie ukázaly, že i v ekonomicky rozvinutých zemích je poměrně častý deficit vitamínu C, i když lidé mají povědomí o zásadách zdravé výživy a mají k dispozici dostatek potravin s obsahem tohoto vitamínu.