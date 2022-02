Studie: Ve světě jsou tisíce druhů stromů, které dosud nebyly zdokumentovány

Londýn - Ve světě je přibližně 73.000 druhů stromů, přičemž přes 9000 z nich zatím nebylo vědecky zdokumentováno. Vyplývá to z nového globálního odhadu, na kterém spolupracovali výzkumníci po celém světě a k němuž byly použity britské dešifrovací techniky z druhé světové války, informuje list The Guardian.

Výzkumníci v 90 zemích shromažďovali informace o 38 milionech stromů. V některých případech přitom museli tábořit ve velmi odlehlých oblastech, aby se ke stromům dostali. Podle zjištění badatelů je ve světě o 14 procent více druhů stromů, než se původně předpokládalo. Většina ze vzácných druhů se přitom nachází v tropických pralesích, které rychle mizejí kvůli odlesňování a globální změně klimatu.

"Zdokumentovat naše lesy je pro celý svět obrovská výzva," uvedl spoluautor studie Jingjing Liang, který se zabývá kvantitativní ekologií a působí na Purdueově univerzitě v americké Indianě. Počítání druhů stromů přitom přirovnal ke skládačce, na které se podíleli výzkumníci z různých částí světa. "Vyluštili jsme to spolu jako tým, každý přispěl svým kouskem," poznamenal.

Autoři studie, která byla publikována v odborném časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), předpokládají, že ve světě je 9200 druhů stromů, které dosud nebyly zdokumentovány, přičemž 40 procent z nich se nachází v Jižní Americe. Domorodé komunity některé z těchto dosud nezdokumentovaných stromů zřejmě znají, některé druhy však mohou být ve velmi odlehlých oblastech, kde je dosud nikdo nespatřil, píše The Guardian.

Největší rozmanitostí se zřejmě pyšní Amazonská nížina, kde na jeden hektar připadá zhruba 200 druhů stromů. Výzkumníci předpokládají, že rozmanitost druhů v oblasti je dána především teplým a vlhkým klimatem.

Vědci k odhadu počtu dosud nezdokumentovaných druhů stromů použili statistickou techniku, kterou britský vědec Alan Turing a jeho asistent Irving Good vytvořili, když se za druhé světové války snažili prolomit německé rádiové depeše šifrované strojem Enigma.

Metoda, kterou vyvinula tchajwanská statistička Anne Čaová pro použití k odhadu neodhalených druhů, pomohla výzkumníkům zjistit výskyt neznámých druhů stromů pomocí dat o pozorovaných vzácných druzích. Kód v podstatě používá informace o druzích, které jsou v datech detekovány pouze jednou nebo dvakrát, k odhadu počtu nezachycených druhů.

Myšlenka udělat inventarizaci stromů na planetě se zrodila před deseti lety, když Liang ve svém šuplíku objevil dokumenty o stromech na Aljašce. Zjištění na něj zapůsobila a předsevzal si, že tato data dostane na internet. Následně přišel s návrhem spočítat druhy stromů na celé planetě. "Lidé se mi ze začátku smáli," poznamenal.

Není zdokumentováno, jak se celkový počet druhů stromů ve světě měnil v průběhu času. Předpokládá se však, že mnoha druhům stromů hrozí vymření v důsledku odlesňování a klimatické krize. Vědci se přitom obávají, že tyto druhy zmizí, než je budou schopni zdokumentovat. Liang doufá, že tato studie to pomůže změnit.