Studie: V době pandemie se u žen zvýšil stres, u mužů altruismus

Klecany (u Prahy) - V době pandemie nového typu koronaviru se u žen zvýšil stres, u mužů se zvýšilo altruistické chování. Vyplývá to z mezinárodní studie, do které je zapojený Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Obecně vzrostl čas strávený s médii. Do studie se zapojilo přes 200 výzkumníků a 115.000 lidí ze 150 zemí. Cílem studie, která stále pokračuje, je získat informace pro preventivní a sociální programy zaměřené na pandemii covidu-19 a na další budoucí pandemie. ČTK to dnes řekl mluvčí NUDZ Jan Červenka.

Studie se zatím zúčastnilo přes 2300 respondentů z ČR, převažovaly ženy. "Zajímavým zjištěním je fakt, že v mnoha ohledech se během pandemie daří hůře ženám: zatímco téměř tři ženy z deseti uvedly výraznější zhoršení stresu, u mužů byl rozdíl nevýrazný. Zároveň ženy zaznamenaly významnější zhoršení v pocitech osamělosti a vzteku než muži," uvedla koordinátorka studie z NUDZ Denisa Manková. Podle ní byla u pětiny zúčastněných mužů zaznamenána zvýšená míra altruistického chování, zatímco u žen rozdíl patrný nebyl.

V mezigeneračním srovnání studie ukázala, že se pocit osamělosti zhoršil u mladších dospělých více než u ostatních skupin. Více času stráveného s médii uvedlo 60 procent odpovídajících.

Podle dosavadních výsledků lidé uváděli, že nejvíce jim pomáhá při vypořádání se s nepříjemnými pocity v době pandemie cvičení, věnování se koníčkům, práce i kontakt s dalšími lidmi. "Pro seniory byl nejefektivnější přímý osobní kontakt či interakce s druhými, užívání internetu, cvičení či chůze, smysluplný koníček a kupodivu taktéž práce z domova či z pracoviště," dodala Manková.

Do studie se může zapojit kdokoli, vědci by nyní nejvíce uvítali zapojení dětí od šesti let a adolescentů. Dotazník je možné anonymně vyplnit na www.coh-fit.com.