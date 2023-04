Studie: Tři čtvrtiny státních budov energeticky nevyhovuje, stát může ušetřit

Praha - Tři čtvrtiny státních budov jsou energeticky nevyhovující, stát by na jejich provozu mohl ušetřit na energiích při jejich současných cenách až 20 miliard korun ročně. Vyplývá to ze studie společnosti Deloitte. Odborníci proto volají po zřízení meziresortní pracovní komise, která by se měla zabývat zavedením energeticky úsporného státu odstraněním administrativních překážek, uvedl Svaz moderní energetiky.

Centrální státní instituce vlastní 770 budov, přičemž podle pravidel EU je jich 572 energeticky nevyhovujících. Budovy a jejich provoz přitom podle odborníků spotřebovávají asi 40 procent veškeré energie.

Problémy jsou podle odborníků zejména v administrativních překážkách při zavádění některých úsporných kroků. Svaz upozornil na to, že ty brání organizačním složkám státu například využívat model takzvaných energetických úspor se zárukou (EPC), které garantují přímo ve smlouvě, že bude úspor dosaženo, jinak dodavatel hradí rozdíl.

"Musíme přijít s kroky, které nám pomohou systémově a dlouhodobě. Potřebujeme energeticky úsporný stát, abychom zbytečně neplýtvali veřejnými prostředky,“ uvedla při dnešním semináři o energetických úsporách předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Situací by se tak podle svazu měla zabývat meziresortní pracovní skupina. "Pracovní skupina by mohla řešit právě to, jak odstranit zbytečné překážky, které brání státu zavádět projekty energetických úspor, a šetřit tak veřejné prostředky i plnit naše národní cíle," uvedl generální ředitel ČEZ ESCO a předseda představenstva Svazu moderní energetiky Kamil Čermák.