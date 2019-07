Studie: Skokové zdanění cigaret očekávaný výnos daní nepřinese

Praha - Návrh ministerstva financí schválený v květnu vládou na zvýšení spotřební daně na tabák nepřinese do státního rozpočtu v následujících letech tolik peněz, kolik si stát představuje. Dnes to na tiskové konferenci uvedli autoři studie Centra behaviorálních experimentů (CEBEX), které spolupracuje s Vysokou školou CEVRO Institut. Pro rozpočet by podle nich bylo lepší zvyšovat daňovou zátěž postupně, nikoliv skokově. Podobně v minulosti argumentovaly tabákové společnosti. Příspěvek 80.000 korun dala autorům studie firma British American Tobacco. Ministerstvo financí však odmítá, že by zvýšení spotřební daně nepřineslo do rozpočtu očekávané příjmy.

Podle vládou schváleného materiálu by měly spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, stoupnout příští rok zhruba o deset procent. Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by tak mohla podle informací ČTK od tabákových firem stoupnout o 12 až 13 korun. Podle Petra Koblovského z CEBEX se na ceně cigaret promítne po zvýšení spotřební daně také daň z přidané hodnoty, cigarety tak podraží o zhruba 14 procent.

Ministerstvo očekává, že zvýšení daně přinese v příštím roce 7,7 miliardy korun, o rok později 9,2 miliardy Kč. Tento odhad je podle Koblovského optimistický a nebere na zřetel snížení spotřeby, přechod spotřebitelů k levnějším druhům cigaret, vzrůstající černý trh, ale ani snížení nákupů cigaret od zahraničních spotřebitelů v ČR.

"Analýza trhu ukazuje, že v roce 2018 bylo z cca 20 miliard kusů spotřebovaných cigaret v ČR zhruba 30 procent generováno zahraničními spotřebiteli," upozorňuje studie. Většinou jde o Rakušany a Němce. Část z nich si pak bude kupovat cigarety a platit daň ve svém domovském státu, protože se jim po zvýšení ceny cigaret jízda do ČR nevyplatí. Tím podle Koblovského klesnou i další příjmy rozpočtu, kteří tito spotřebitelé platí, například v naftě nebo v potravinách.

Pokud by se snížil počet přeshraničních prodejů o procento, klesne očekávaný výběr spotřební daně o 160 milionů korun. Kdyby se jejich počet snížil o 30 procent, klesne výběr daně o 4,8 miliardy korun, uvádí studie.

Podle nejrealističtějšího výpočtu ve studii vyšlo, že pokud se zvedne cena cigaret o 13,6 procenta, zvedne se výběr spotřební daně o 1,4 procenta - letos by výběr daně z cigaret, tabáků a doutníků měl být 59 miliard Kč, zvýšení by tak činilo 826 milionů korun. Spotřeba legálně zdaněných cigaret klesne o necelých deset procent na 18,1 miliardy Kč.

Tvrzení autorů studie, že vyšší spotřební daň z tabáku nepřinese do státní pokladny očekávané množství peněz, ministerstvo financí odmítá. Mluvčí resortu Jakub Vintrlík v tiskové zprávě zaslané ČTK zdůraznil, že úřad ve svých výpočtech pracoval s řadou faktorů, včetně změny ve spotřebě tabáku nebo přesunu kuřáků k alternativním tabákovým výrobkům. Správnost výpočtů podle mluvčího podporují i odhady samotných tabákových firem.

Ministerstvo financí se neobává ani dramatického snížení poptávky ze strany cizinců. "Konečná cena cigaret v ČR bude i nadále výrazně pod úrovní cen v Rakousku a Německu," uvedl Vintrlík.

Proti rozšíření černého trhu s cigaretami bude podle ministerstva působit růst příjmů domácností z posledních let. "Proti nárůstu černého trhu bude také působit nižší daňové zatížení jemně řezaného tabáku a zahřívaných výrobků, které jsou alternativami ke klasickým cigaretám," dodal Vintrlík