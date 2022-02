Studie: Šimpanzi léčí zranění rozdrceným hmyzem

Libreville - Šimpanzi ošetřují své zraněné druhy rozdrceným hmyzem. Nová studie zveřejněná v odborném časopise Current Biology je příspěvkem k poznání chování primátů a možná empatického chování mezi nimi.

Vědci pozorovali šimpanze v Gabonu a všimli si, že používají hmyz, nejen když potřebují ošetřit sebe, ale také aby pomohli ostatním. Tam, kde by člověk použil dezinfekci a obvaz, šimpanz nachytá hmyz a vetře jej do otevřené rány.

"Ve škole se z učebnic biologie učíte, jakých úžasných věcí jsou zvířata schopná. Myslím, že v nich skončí i toto," řekla spoluautorka studie Simone Pikaová, která působí na univerzitě v Osnabrücku.

Projekt začal v roce 2019, když si lidé všimli šimpanzice jménem Suzee, jak se zájmem prohlížela zranění na noze svého dospívajícího mláděte. Zčistajasna lapla po něčem, co letělo kolem ní, vložila si to do úst, skousla a pak vložila do synovy rány. Pak svou "medicínu" odstranila a zopakovala proceduru ještě dvakrát.

Stalo se to v gabonském národním parku Loango, kde vědci studují skupinu 45 ohrožených šimpanzů čego. Pomoc ve formě rozdrceného hmyzu pozorovatelé v dalších 15 měsících zaznamenali kromě případu Suzee ještě devatenáctkrát.

Šimpanzi si často odnášejí ze soubojů se členy vlastní skupiny i "cizími" soupeři i několikacentimetrové rány.

Pacienti se ošetření nebrání, naopak vypadají, že jsou spokojeni. "Na to, aby strpěli vložení hmyzu do rány, je třeba velké důvěry. Vypadá to, že chápou, že jim právě taková léčba pomůže, je to úžasné," řekla Pikaová, již citoval list The Guardian.

Nepodařilo se zjistit, jaký hmyzí druh šimpanzi do ran vkládají. Vzhledem k tomu, že po něm zvíře rychle máchne do vzduchu, je jisté, že jde o létající druh.

Podle Pikaové může tělo hmyzu obsahovat protizánětlivé látky, které zranění zklidní. Hmyzí organismy mohou obsahovat další léčivé substance a bude třeba provést výzkum toho, co používají šimpanzi.

Už dříve se zjistilo, že se ptáci, medvědi, sloni a další zvířata "léčí" pojídáním určitých rostlin. Šimpanze od nich odlišuje fakt, že nepomáhají pouze sami sobě, ale i svým druhům.

Pikaová připomenula, že někteří vědci stále pochybují o sociálních schopnostech zvířat, jako je nezištná péče o druhé. V tomto pozorovaném případě je však zřejmé, že šimpanzi ošetřováním druhých pro sebe nic nezískávají, tak proč to dělají? U člověka se takové chování pojí se schopností vcítit se do druhého - s empatií - zda je tomu tak i u šimpanzů, si vyžádá další výzkum, soudí Pikaová.