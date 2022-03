Studie: Se solidárním příspěvkem by mohly byt najít desetitisíce uprchlíků

Praha - Díky plánovanému zavedení solidárního příspěvku pro ubytovatele by mohlo najít dlouhodobější bydlení několik desítek tisíc uprchlických domácností. Při podpoře 3000 korun na osobu na měsíc by mohlo případně ubytování v neobsazených bytech a domech u pronajímatelů získat až kolem stovky tisíc příchozích. Vyplývá to ze studie o integraci uprchlíků, na které se podílely agentura PAQ Research, České priority a řada expertů z různých organizací a institucí. Studii autoři poskytli ČTK.

Stostránková studie se zaměřuje na začlenění uprchlíků do české společnosti. Shrnuje krátkodobá a dlouhodobá opatření v bydlení, vzdělávání a zaměstnávání. Autoři počítají se dvěma scénáři. Podle nízkého by do Česka dorazilo 300.000 běženců, podle vysokého 500.000. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes řekl, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu uteklo z válečných míst do Česka už 250.000 lidí. Víc než polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy. Studie připouští, že by počet mohl být vyšší než vysoký scénář.

Autoři podle zjištění z terénu předpokládají, že z 300.000 utečenců si může samo bydlení najít asi 45 procent. To je 135.000 lidí. Zbývajících 165.000 osob by potřebovalo pomoc, tedy asi 55.000 domácností. Experti spočítali, že dlouhodobě pak může v Česku zůstat na 40.000 domácností. To je kolem 115.000 lidí. Podle vysokého scénáře vazby v zemi nemá a ubytování si samo nezajistí kolem 350.000 lidí z uvažovaného půl milionu příchozích. Je to 115.000 domácností. Dlouhodobě by z nich mohlo v ČR setrvat asi 75.000. Celkem je to 230.000 uprchlíků. Při nynějším počtu 250.000 příchozích by dlouhodobě bylo potřeba bydlení pro 35.000 domácností s asi 110.000 členů, uvádí studie.

V Česku je kolem 2,5 milionu domácností. Podle reprezentativního výzkumu, který provedla agentura PAQ Research mezi 1750 domácnostmi, vlastní volný byt či dům sedm procent domácností. Ochota ubytovat uprchlíky roste s výší státní podpory. Rakušan dnes po jednání vlády řekl, že obvykle přichází žena se dvěma dětmi. Autoři se zaměřili proto na bydlení pro takovou tříčlennou domácnost, a to na půl roku až rok.

Zatímco zdarma či za 1000 až 1500 korun na osobu za měsíc by ubytovatelé poskytli uprchlíkům dlouhodobě asi 4500 bytů, za 4000 korun na osobu by to bylo 45.000. Bydlení by tak mohlo najít až kolem 130.000 lidí. Volný byt by byla ochotna poskytnout zhruba čtvrtina z těch dotázaných, kteří neobsazený byt či dům mají.

Ministerstvo práce navrhuje, aby stát poskytoval solidární příspěvek 3000 korun na osobu na měsíc. Podle výsledků by za tuto částku volný byt uprchlíkům pronajala pětina majitelů prázdných nemovitostí. Bylo by to kolem 35.000 bytů pro zhruba 100.000 lidí, vyplývá za studie.

Šest procent dotázaných řeklo, že má chatu či chalupu. Čtvrtina z nich by ji za částku 3000 korun na osobu a měsíc pronajala. Experti to ale nedoporučují. Z rekreačních míst bývá obvykle daleko do škol a do práce, komplikovalo by to integraci.