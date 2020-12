Studie: Rybářské lodi s moderními otroky se chovají na moři jinak

Washington - Rybářské lodi, které využívají oběti nucené práce, se na moři systematicky chovají jinak než ostatní plavidla. Tvrdí to nová studie, podle níž takové posádky obvykle plují dále od přístavů a pobřeží, ryby loví více hodin denně než ostatní a podnikají méně výprav, které ovšem trvají déle. Riziková plavidla podle ní využívají převážně přístavy v Africe, Asii a Jižní Americe, ačkoliv někdy plují i do Kanady, na Nový Zéland, USA a některých evropských zemí.

Autoři studie při své práci využili satelitní data, strojové učení a expertízu ochránců lidských práv, napsala dnes zpravodajská a informační společnost Thomson Reuters Foundation. Výzkumníci došli k závěru, že až u 26 procent z 16.000 analyzovaných průmyslových rybářských lodí existuje vysoké riziko, že využívají nucenou práci. Přičemž na těchto "rizikových" plavidlech pracuje odhadem až 100.000 lidí, mnoho z nich jsou tudíž potenciálními oběťmi nucené práce.

"I když jsou tyto odhady šokující a ukazují na alarmující všudypřítomnost nucené práce v globálním rybaření, pravděpodobně nevystihují plný rozsah problému," uvedl Gavin McDonald z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře, jeden z autorů studie. "Naše zjištění mohou zlepšit porozumění tomuto do velké míry skrytému problému a podpořit globální snahy v boji proti této lidské tragédii," dodal.

Mezinárodní organizace práce (ILO) odhaduje, že v roce 2016 žilo na světě 16 milionů obětí nucené práce, přičemž 11 procent z nich působilo v zemědělství, lesnictví a právě rybolovu. Rozsah využívání nucené práce na rybářských lodích však dosud není pořádně zmapován.

"Studie může pomoci odhalit rozšířené praktiky vykořisťování, obchodu s lidmi a otroctví na volném moři, které postihují statisíce rybářů na velkých industriálních rybářských lodích," podotkl Rossen Karavatchev z Mezinárodní federace pracovníků v dopravě.

Studie, kterou publikoval odborný magazín Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), podle Thomson Reuters Foundation přispívá k rozmáhajícímu se trendu vyžívání dálkového průzkumu země v případě tématiky lidských práv. Satelitní snímky už byly použity například k odhalování nucené práce v cihelnách nebo továrnách na zpracování ryb, i při monitorování chudoby.