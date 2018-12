Praha - Růst českého strojírenství příští rok zpomalí na 1,3 procenta. Uvádí to studie analytické firmy CEEC Research, která vychází z rozhovorů s řediteli klíčových strojírenských firem. V roce 2020 se podle studie výkon strojírenství propadne až do poklesu o 0,4 procenta. Loni podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) výroba strojů meziročně vzrostla o 8,8 procenta a za posledních osm let každoročně dosahovala růstu nad 1,3 procenta.

Strojírenská produkce v Česku zaznamenala podle statistiků meziroční pokles naposledy v roce 2009, a to o zhruba 30 procent. Od té doby každoročně rostla. Nejvíce si polepšila v roce 2010, kdy stoupla o 15 procent, a nejméně v roce 2012 s růstem o 1,9 procenta. Představitelé firem očekávají zhoršení situace. Podle studie CEEC Research téměř třetina oslovených firem předpokládá pokles výkonu strojírenství již v příštím roce. V roce 2020 čeká pokles více než polovina podniků.

"Po boomu posledních let očekávám postupné ochlazení růstu, a v určitých odvětvích i pokles," uvedl Jan Lustyk, generální ředitel firmy Rieter CZ, která se zabývá výrobou textilních strojů. Stagnaci, či pokles čeká také Pavel Háněl z vedení výrobce autodílů Autoneum, protože automobilový průmysl nyní podle něj čelí mnoha výzvám - například emisním požadavkům nebo trendu sdílení vozidel. "S ohledem na dění v automobilovém průmyslu, kde mírně oslabila poptávka, předpokládáme v příštím roce mírný pokles," uvedl také generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.

Strojírenské firmy předpokládají v příštím roce zpomalení růstu tržeb na 3,8 procenta. Pětina firem podle studie očekává pokles tržeb. V roce 2020 růst tržeb opět zpomalí, a to na 2,2 procenta, a pokles tržeb čeká více než třetina podniků. Zvýšení zisku očekává v příštím roce méně než čtvrtina firem a pro rok 2020 14 procent společností.

Společnosti jsou také podle CEEC Research méně zabezpečeny nasmlouvanými zakázkami. Podíl strojírenských firem, které mají nyní více zakázek než před rokem, činí 18 procent. Loni mělo ve stejné době meziročně více nasmlouvaných zakázek 44 procent podniků. Firmy také mají nasmlouvané zakázky v průměru na deset měsíců, zatímco loni měly zakázky na 13 měsíců.