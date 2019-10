Studie: Růst hladiny oceánů do roku 2050 ohrozí 300 milionů lidí

Londýn - Stoupající hladina oceánů způsobená změnami klimatu do roku 2050 ohrozí po celém světě přes třikrát více lidí, než se doposud myslelo, tvrdí vědci v nově zveřejněné studii. Na místech, kterým do 30 let hrozí každoroční záplavy, podle výzkumu v současnosti žije přes 300 milionů lidí. Původní odhady mluvily o 80 milionech. Výsledky studie publikovali v odborném časopisu Nature výzkumníci Climate Central, vědecké a mediální organizace zabývající se změnami klimatu.

Pravidelné záplavy minimálně jednou ročně postihnou jedny z nejhustěji obydlených oblastí na světě v Číně, Vietnamu, Bangladéši nebo Indii. V Evropě je nejvíce ohroženo Nizozemsko, které leží z jedné čtvrtiny pod hladinou moře, dále Británie a Německo, kde se s problémy bude do budoucna potýkat hlavně ústí Labe s téměř dvoumilionovým Hamburgem.

V bezpečí před stoupající hladinou oceánů nebudou ani světová města jako Londýn, New York, Miami či Tokio, ukazuje podrobná interaktivní mapa institutu.

Autoři studie k novým poznatkům dospěli za pomocí lepšího zhodnocení místopisu světových pobřeží. Zatímco předchozí modely využívaly satelitních snímků, kde nadmořskou výšku zkreslovaly vysoké budovy a stromy, vědci Climate Central získali data za pomocí umělé inteligence, která nepřesné údaje opravila.

Studie zároveň odhalila, že v současnosti žije pod hranicí přílivu 110 milionů lidí. Obyvatelnou půdu jim vytváří systém mořských a protipovodňových hrází a vlnolamů. Důsledky zvyšující se hladiny však pociťuje už například Indonésie, jejíž vláda nedávno oznámila přesun statusu hlavního města z Jakarty, která je čím dál tím více náchylná k záplavám.

"Ted už víme, že hrozba stoupání hladiny moří a zaplavení pobřeží je mnohem větší, než jsme si dosud mysleli," uvedl Benjamin Strauss, výkonný ředitel Climate Central a spoluautor studie.

Zvyšující se hladina oceánů je jedním z nejvíce destabilizačních projevů změn klimatu, k přesídlení může donutit miliony lidí, uvedla agentura Reuters. Podle vědců ji lze zvrátit snížením uhlíkové stopy, výzkumníci proto vyzvali světové vlády, aby přijaly potřebná opatření.

"Při příchodu hurikánu se každý den varování navíc rovná zachráněným životům a majetku. Při přípravách na stoupající hladinu oceánů se počítá každé desetiletí," uvedl Strauss.