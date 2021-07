Studie: Rozvoj zelené energetiky v ČR sníží škody na lidském zdraví a krajině

Praha - Rozvoj zelené energetiky v Česku sníží škody na lidském zdraví a krajině, a to až o 6,4 miliardy korun do roku 2030. Vyplývá to ze studie Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (UK) pro Alianci pro energetickou soběstačnost (AliES), která byla dnes představena v Praze. Podle studie musí Česko pro splnění evropských cílů výrazně urychlit rozvoj obnovitelných zdrojů a doplnit ho dalšími opatřeními, především zvyšováním energetických úspor a urychleným útlumem spalování uhlí.

"Studie potvrdila ekonomické přínosy rozvoje obnovitelných zdrojů pro Česko a současně ukázala, že můžeme vybudovat až 10.000 megawattů (MW) nových solárních elektráren proti dnešním pouhým zhruba 2000 MW. Navíc zelená energetika podle expertních kalkulací přinese snížení negativních důsledků změny klimatu na zdraví a životní prostředí až o více než čtvrtinu proti dnešku," řekl dnes programový ředitel Svazu moderní energetiky a výkonný ředitel AliES Martin Sedlák.

Výzkumný tým z Centra pro otázky životního prostředí UK použil technologicky neutrální model energetického systému a rozvinul pět scénářů, jak by se mohl do roku 2030 zvýšit význam obnovitelných zdrojů v české energetice. Prorůstové scénáře ukazují, že lze zvýšit výrobu fotovoltaik do roku 2030 o zhruba pětinásobek na 12 terawatthodin ročně a pro větrné elektrárny na zhruba sedminásobek proti dnešku, na přibližně pět terawatthodin ročně.

Takzvaný Zelený scénář by podle studie vyžadoval celkové investice do obnovitelných zdrojů 340 miliard korun a investiční podporu kolem 205 miliard korun. "Zelený scénář ukazuje, že pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent je nezbytné doplnit podporu obnovitelných zdrojů i dalšími opatřeními, především zvyšováním energetických úspor a rychlým útlumem spalování hnědého a černého uhlí. Na druhé straně při vyšší ceně emisních povolenek, kterou pozorujeme na trhu již nyní, může být konec uhlí mnohem rychlejší a potřeba podpory pro obnovitelné zdroje výrazně nižší," uvedl Milan Ščasný z Centra pro otázky životního prostředí UK.

Studie reaguje na aktuální debatu o dekarbonizaci energetiky v Evropě, která je součástí naplnění klimatických závazků EU do roku 2030. Součástí je cíl pro obnovitelné zdroje, který letos projde aktualizací na základě loni přijaté strategie Zelená dohoda pro Evropu. Z ní vychází pro celou Evropu cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 38 až 40 procent do roku 2030. Na toto navýšení bude muset reagovat i Česko, které zatím počítá s růstem podílu zelených zdrojů na 22 procent.

"Odhadujeme, že připravované zdroje na investiční podporu obnovitelných zdrojů energie, včetně programu RES+ Modernizačního fondu ve výši 75 miliard Kč, povedou k dosažení cílů Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Pokud by cena emisní povolenky klesla na Evropskou komisí původně předpokládanou úroveň 30 eur, tak by tento objem podpory dostatečně nestimuloval ani další rozvoj zelené energetiky, ani splnění cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o nejméně 55 procent proti roku 1990," zdůraznil klíčový závěr studie hlavní autor výzkumu Lukáš Rečka.