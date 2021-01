Studie Raul: Češi nejraději sledují hokej a provozují cyklistiku

Praha - Lední hokej je trvale nejsledovanějším sportem v Česku i podle studie agentury Raul, která ji pravidelně provádí s agenturou Kantar. Fotbal, jenž se umístil až osmý v nedávno zveřejněném průzkumu Národní sportovní agentury (NSA), obsadil třetí příčku za biatlonem. Aktivně nejraději Češi provozují cyklistiku, stejně jako u průzkumu NSA je patrná preference individuálních sportů.

Průzkum NSA zjišťující atraktivitu sportů vyvolal vlnu reakcí. Zejména fotbal, který v něm neuspěl, se proti jeho zjištěním ohradil. Další srovnání nabídla ČTK agentura Raul, která se tímto tématem zabývá pravidelně a poskytla data získaná v srpnu 2018.

Názory dvou tisíc respondentů ve věku od 16 do 65 let tehdy zjišťovala jinak než NSA. Ta se ptala na postoje, kdy lidé měli hodnotit, do jaké míry jim jednotlivé sporty připadají atraktivní. Agentura, která stojí za pořádáním řady velkých závodů v Česku, naopak zjišťovala chování lidí. Ptala se, jakým sportům se aktivně věnují a jestli daný sport sledují, případně jak často.

Vítěz ve sledovanosti ale zůstal stejný, lední hokej. Pokud je velká akce typu mistrovství světa nebo olympijských her, tak si ho nenechají ujít více než tři čtvrtiny Čechů. "Hokej se dlouhodobě drží na prvním místě. Je to výsledek toho, že ho sledují i ženy a v každém roce se koná mistrovství světa, které je bohatě televizně zpracované," řekl ČTK ředitel agentury Raul Marek Tesař.

Fotbal se jako nejrozšířenější sport v Česku z pohledu registrovaných členů drží v popředí i ve sledovanosti. "Vždycky byl v TOP 3. Biatlon se před něj dostal na druhé místo díky boomu, který přinesly úspěchy českých reprezentantů kolem Gabriely Koukalové," poznamenal Tesař. Čtvrté při posledním kole pravidelného výzkumu skončilo sjezdové lyžování. Mohlo k tomu přispět i to, že se průzkum konal několik měsíců po ZOH v Pchjongčchangu, kde zazářila Ester Ledecká.

U aktivního provozování sportů se i v této studii ukázalo, že Češi preferují individuální sporty. Nejčastěji provozují cyklistiku. Kvůli kondici, dopravě nebo jen jako program na dovolené se jí věnuje 70 procent Čechů. Cyklistika na prvním místě vystřídala turistiku, kterou provozuje více než polovina respondentů. Třetí byl běh, aktivně se mu věnuje čtyřicet procent dotázaných. Vysoko byl i vítěz z průzkumu NSA bowling, jenž skončil pátý.

V první desítce nejčastěji provozovaných sportů nebyl žádný kolektivní. Nejlepší byl fotbal na třináctém místě. Předčil plážový a šestkový volejbal, které se zde hodnotily odděleně.

Další kolo studie chtěla agentura provádět letos, ale kvůli koronavirové pandemii Češi většinu sportů provozovat nemohou, takže by byly výsledky zkreslené. Proto se zřejmě uskuteční v roce 2022.