Studie:Průběh covidu-19 může ovlivnit krevní skupina a genetika

Ilustrační foto - Zdravotní sestra obsluhuje ventilátor u lůžka pacienta s nemocí covid-19 v nemocnici ve městě Yonkers ve státě New York, 20. dubna 2020. ČTK/AP/John Minchillo

Londýn - Závažnější průběh onemocnění covid-19 může záležet na krevní skupině nakaženého a dalších genetických faktorech, domnívají se evropští vědci. Koronavirem SARS-CoV-2 se snáze nakazí lidé s krevní skupinou A a nemoc se těchto lidí častěji prokazuje těžšími příznaky, vyplývá ze zjištění publikovaných v odborném časopise The New England Journal of Medicine.

Vědecký tým v době, kdy byla pandemie covidu-19 v Evropě na vrcholu, analyzovali geny více než 4000 lidí a hledali společné znaky u těch, kdo se nakazili a měli těžší příznaky.

Riziko těžkého průběhu covidu-19 bylo u lidí s krevní skupinou A o 45 procent vyšší, než u ostatních krevních skupin. Naopak u lidí, kteří mají krevní skupinu 0, bylo toto riziko o 35 procent nižší.

Výzkumníci pod vedením odborníků Andreho Frankeho z univerzity v německém Kielu a Toma Karlsena z univerzity v norském Oslu zjistili, že u pacientů se závažnými příznaky se také častěji objevují shluky genů, které souvisí s imunologickou reakcí a s enzymy ACE2. Ty jsou podle dalších studií receptorem, která SARS-CoV-2 využívá pro vstup do lidských buněk.

"Doufáme, že tato a další zjištění nám budou nápomocná k lepšímu porozumění biologii covidu-19," uvedl genetik Francis Collin z amerického Národního institutu pro zdraví. "Také naznačují, že k identifikaci lidí, u kterých může propuknout závažnější onemocnění, nám můžou pomoci genetické testy a znalost krevní skupiny," píše vědec.