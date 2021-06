Studie: Přímé investice z Číny do EU a Británie loni klesly téměř o polovinu

Peking - Objem přímých investic z Číny do Evropské unie a Británie se v loňském roce propadl o 45 procent na 6,5 miliardy eur (zhruba 165 miliard Kč), a dostal se tak na nejnižší úroveň za deset let. Uvádí to německý institut pro čínská studia MERICS a newyorská výzkumná společnost Rhodium Group, na jejichž společnou práci dnes upozornila agentura DPA.

Nejdůležitějšími cílovými zeměmi pro přímé investice Číny v Evropě zůstává Německo, Francie a Británie. Evropa je nadále pro čínské investory atraktivní, příliv investic však brzdí negativní dopady pandemie covidu-19, omezení pro odliv kapitálu z Číny a regulační překážky v Evropě.

Řada členských zemí EU, včetně Itálie, Francie, Polska a Maďarska, loni zpřísnila mechanismy pro kontrolu přímých investic ze zahraničí. V důsledku toho se neuskutečnily některé plánované čínské akvizice. Zhoršující se diplomatické vztahy mezi EU a Čínou by navíc mohly v budoucnu přinést další překážky pro investice, uvedl institut MERICS.