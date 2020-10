Studie: Příjmová nerovnost mužů a žen v EU průměrně potrvá 80 let

Brusel - Rozdíly v příjmech mužů a žen bez zavedení příslušných opatření potrvají v Evropské unii v průměru nejméně dalších 80 let. Vyplývá to z propočtů Evropské odborové konfederace (ETUC). V Česku, stejně jako v Německu, si za současných okolností ženy na stejnou mzdu jako muži počkají do roku 2121, tvrdí studie, která se opírá o data evropského statistického úřadu Eurostat.

Ženy v ČR vydělávají o 20,1 procenta méně než muži, uvádí ETUC. Slovensko dosáhne příjmové rovnosti v roce 2097, Maďarsko již v roce 2031.

Například ve Francii se rozdíly smazávají tak pomalu, že by dosažení rovnosti mezi oběma pohlavími z hlediska příjmu trvalo více než 1000 let. Nejlépe ze zveřejněných statistik vychází Rumunsko, Lucembursko a Belgie, kde by se příjmovou nerovnost mohlo podařit překlenout ještě do konce této dekády; v Rumunsku do konce roku 2022.

Devět unijních států včetně Dánska, Itálie a Rakouska za současných podmínek příjmovou propast vyrovná ve druhého polovině tohoto století. V dalších devíti zemích však nelze určit, kdy budou mít muži a ženy vyrovnaný příjem - rozdíly se zde naopak stále prohlubují. Jde o Bulharsko, Irsko, Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Polsko, Portugalsko a Slovinsko.