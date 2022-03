Studie: Používání smajlíků v pracovních e-mailech vzbuzuje nižší autoritu

Tel Aviv - Používání takzvaných smajlíků a emodži obrázků v e-mailech se stalo už běžnou praxí. Neměly by se však příliš využívat v pracovní komunikaci, protože to vzbuzuje menší autoritu. Tvrdí to experti z telavivské univerzity, kteří závěry své studie zveřejnili ve vědecké databází ScienceDirect.

"Dnes jsme všichni zvyklí komunikovat prostřednictvím obrázků a díky sociálním sítím je taková komunikace jednodušší i veselejší. Naše studie ale varuje: v některých situacích, zejména v práci či v obchodním prostředí, se takový způsob sdělování informací nemusí vyplatit, protože signalizuje slabší postavení," citoval z tiskové zprávy autorů studie izraelský deník The Times of Israel. "Naše rada zní: dobře si rozmyslete, zda pošlete emodži lidem v práci či někomu, u něhož chcete mít autoritu," radí studie.

Osoby, které používaly verbální komunikaci, byly v tomto průzkumu vnímány jako silnější a váženější. Autoři studie zkoumali například i vnímání piktografů na firemních tričkách. Větší autoritu vzbuzovala trička s nápisem než s obrázky.