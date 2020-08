Studie: Pokud brzy neskončí boje v Libyi, hrozí návrat IS

Tripolis/Washington - Pokud se brzy nepodaří ukončit občanskou válku v Libyi, mohla by v zemi znovu získat na síle a vlivu teroristická organizace Islámský stát. Podle serveru stanice Al-Džazíra to uvádí nová studie odborníků z americké organizace Army War College.

Podle odborníků se IS "přeskupuje, pomalu zvyšuje svoje kapacity (...), dokud nebude dost silný na to, aby se stal v Libyi vyzyvatelem". Organizace nyní v zemi provádí menší útoky, což je posun oproti její dřívější taktice, kdy pořádala velké strategické nájezdy, jejichž cílem bylo šokovat.

"Dělají menší útoky a vyvolávají potyčky, jež jsou nutné k tomu, aby si získali místo v kriminálních pašeráckých sítích, jež spojují subsaharskou Afriku s libyjským pobřežím na severu," poznamenal jeden z autorů studie.

V Libyi vládne chaos od roku 2011, kdy byl s pomocí Západu svržen tehdejší dlouholetý diktátor Muammar Kaddáfí. Od té doby se o vládu nad zemí ucházejí dvě vlády, jedna sídlící na západě země v metropoli Tripolisu, kterou uznává OSN, a druhá na východě, kterou podporuje maršál Chalífa Haftar se svou armádou. Obě vlády získávají finanční a vojenskou podporu ze zahraničí, za tripolským kabinetem stojí Turecko, Haftara zase podporuje Egypt, Rusko či Spojené Arabské Emiráty.

Západolibyjské síly v roce 2016 po měsících bojů vyhnaly IS z přístavního města Syrta, což tehdy bylo největší území, které organizace kontrolovala mimo své hlavní bašty v Sýrii a Iráku.

Podle studie se po vyhnání ze Syrty bojovníci IS přesunuli především do regionu Fezzán na jihu Libye, kde se zapojili do obchodu s lidmi a pašování zakázaného zboží, zejména kolem migračních tras, kterými míří utečenci z Afriky do Evropy.

Badatelé tvrdí, že většina bojovníků IS v Libyi pochází z ciziny a pro skupinu je proto v podstatě nemožné zapojit se to tamního politického života. "Čím déle bude přetrvávat nestabilita, čím déle bude (Libye) bez centrální vlády, která nemusí s nikým bojovat a může dohlížet na to, co dělají IS a další skupiny ve vnitrozemí, tím bude větší šance, že se IS (nebo někdo podobný) ve velké míře vrátí," poznamenávají autoři studie.