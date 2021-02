Studie: Počet lidí nakažených koronavirem v Anglii výrazně klesl

Londýn - Od ledna v Anglii výrazně klesl počet lidí infikovaných koronavirem, přičemž nynější čísla jsou srovnatelná s údaji z loňského září. Vyplývá to ze studie vědců z Královské univerzity v Londýně, do níž bylo zapojeno více než 85.000 náhodně vybraných dobrovolníků. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Studie REACT vědců z Královské univerzity v Londýně zjistila, že od poloviny ledna počet infikovaných koronavirem v Anglii klesl o více než dvě třetiny, v Londýně přitom o 80 procent. Nadále je však počet infikovaných vysoký - mezi 4. a 13. únorem byl koronavirus odhalen u jednoho z 200 lidí, což je srovnatelné s údaji ze září. Přestože jde o předběžné výsledky, dosavadní závěry naznačují, že protikoronavirová omezení a snížení kontaktů mají pozitivní dopad.

Premiér Boris Johnson by brzy měl obdržet další data k účinnosti vakcinace a v pondělí se očekává zveřejnění plánu na postupné zmírnění lockdownu v Anglii. Ve středu premiér řekl, je zcela správné k rozvolňování přistupovat na základě dat. Zdůraznil přitom, že opatření v Anglii budou zmírňována opatrně.

Ve více než 66milionové Británii se ve středu potvrdila nákaza koronavirem u dalších 12.718 lidí, což je v sedmidenním průměru pokles o 24 procent. Hlášeno bylo také dalších 738 úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19.

Od začátku do poloviny února se koronavirus prokázal u 0,51 procenta lidí testovaných v rámci studie Královské univerzity v Londýně. Jde o pokles od začátku ledna, kdy míra pozitivity činila 1,57 procenta. V Londýně za šest týdnů poměr pozitivních nálezů u účastníků studie klesl z 2,83 procenta na 0,54 procenta.

Autor studie profesor Steven Riley označil pokles v počtu nakažených v Londýně za výrazný. Poznamenal, že takto "silný klesající trend od ledna je lepší, než mnozí doufali".

Počty infikovaných klesají ve všech anglických regionech a výrazně v hlavním městě či na jihovýchodě. Na severu Anglie je sestupný trend mírnější. Rozdíl může souviset s tím, že v Londýně a na jihovýchodě Anglie byl lockdown zpřísněn dříve, po nárůstu infikovaných před Vánoci, což souviselo s šířením nakažlivější mutace koronaviru, jež byla poprvé odhalena v Kentu.

Studie zaznamenala pokles infikovaných napříč věkovými skupinami. Nejvyšší počty nakažených byly přitom odhaleny u věkových skupin od pěti do 12 let a od 18 do 24 let. V obou případech však pozitivita činila méně než jedno procento. Nejnižší poměr infikovaných byl naopak zaznamenán ve skupině lidí starších 65 let, v níž bylo infikováno 0,3 procenta účastníků studie. Ve srovnání s minulým lockdownem byla prezenční výuka u malých dětí častější, což mohlo přispět k lehce vyššímu poměru infikovaných u této věkové skupiny. Vědci ale zároveň zdůraznili, že otevření škol všem žákům je priorita.

Větší pravděpodobnost nákazy vědci vypozorovali například u asijské menšiny, pracovníků domovů pro seniory a lidí žijících v chudších čtvrtích a větších domácnostech.

Vzhledem k tomu, že klesající trend infikovaných byl odhalen napříč věkovými skupinami, dosavadní výsledky podle vědců nenaznačují, že by se na snížení míry infekce projevila vakcinace. Kdyby tomu tak bylo, očekávali by u seniorů větší pokles nakažených, uvedla televize Sky News. Studie dosud neprošla recenzním řízením a nebyla oficiálně publikována. Až se tak za několik týdnů stane, mohl by dopad očkování být znatelný, píše BBC.

V nemocnicích napříč Británií je stále hospitalizováno přes 20.000 lidí s covidem-19. Ačkoliv počty nově hospitalizovaných klesly, zůstávají relativně vysoké a podle studie stále vyšší než během první vlny v dubnu loňského roku.