Studie: Po nástupu všech dětí uprchlíků by v MŠ v Praze v září chybělo 2300 míst

Praha - Pokud k 1. září nastoupí do mateřských škol (MŠ) všechny děti uprchlíků z Ukrajiny, mohlo by v pražských mateřských školách chybět 2300 míst. Největší kapacity by naopak měly Ostrava a Třinec. Vyplývá to ze studie agentury PAQ Research, na kterou dnes upozornil Radek Sárközi ze spolku Pedagogická komora. Podle studie by v MŠ po celé ČR zbylo 2818 volných míst, kapacity jsou však regionálně extrémně nerovné. Na základních školách by od září byl celorepublikově převis 61.000 míst, v Praze by jich ale chybělo kolem 3000, uvádí studie.

Podle průzkumu ministerstva školství bylo v MŠ v Česku k 7. dubnu 3310 ukrajinských dětí. Sociolog Daniel Prokop z agentury PAQ Research ale na webu upozornil, že je zatím zapsáno jen 19,1 procenta registrovaných uprchlíků od tří do pěti let. Nedostatek míst v mateřských školách by od září byl podle studie v 61 z 206 obcí s rozšířenou působností v Česku. V Praze by chybělo 2300 míst, v Brně 560, v Plzni 240 a například v Pardubicích pak 190 míst. Kolem 150 míst může chybět v Karlových Varech a v Liberci, asi 90 míst navíc by bylo třeba v Mladé Boleslavi, v Kolíně a v Kutné Hoře. Vyjádření ministerstva školství ČTK shání.

Nejvíce kapacit v mateřských školách by bylo podle studie v Ostravě, která by měla volných 310 míst, v Třinci s 260 místy navíc a v Jeseníku s 200 volnými místy. Převis nad 100 míst by měly třeba i Opava, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Kyjov, Tábor nebo Ústí nad Labem a Chomutov. Průzkum počítá s 75procentní efektivitou využití aktuálně volných a možných nových míst. Nezahrnuje možné kapacity dětských skupin a alternativních mateřských škol. Vychází z nahlášených pobytů k 12. dubnu.

Prokop na twitteru napsal, že kapacity MŠ budou někde těžko řešitelné, i kvůli silným předškolním ročníkům. Navrhuje dát části Ukrajinek rodičovský příspěvek, s tím že by pečovaly jak o dítě do tří let, tak o starší sourozence, případně další děti. Sárközi dnes uvedl, že by mohlo pomoci masivnější zakládání nových dětských skupin podporovaných ministerstvem práce a sociálních věcí.

Na základních školách (ZŠ) je podle studie nyní registrováno 37,8 procenta uprchlíků od šesti do 14 let. "Pokud do škol půjde zbytek dětí - uprchlíků a alokují se se 75 procentní efektivitou, bude na prvním stupni ZŠ stále celorepublikově převis asi 61.000 míst a 37.000 míst na druhém stupni," vyplývá z průzkumu.

V Praze by podle něj měla potřebnou kapacitu ZŠ jen Praha 4, ve zbytku města může chybět kolem 3000 míst. V Českém Brodě a v Říčanech by chybělo kolem 80 míst, v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku asi 35 míst, v Pardubicích o desítku méně. Nedostatek kapacit bude podle průzkumu hlavně na druhém stupni základních škol. Nejvíce kapacit na ZŠ by naopak bylo opět v Ostravě - s převisem 3500 míst, v Opavě s 2340 místy navíc a v Ústí nad Labem, kde je převis kolem 1500 míst, tvrdí studie.

Do mateřských a základních škol v Česku nastoupilo zatím zhruba 26.500 dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny. Podle zjištění ministerstva školství měly základní školy k 7. dubnu ještě přibližně 150.500 volných míst a školky kolem 12.900.