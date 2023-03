Studie: Pětina teenagerů často sleduje porno a někteří jsou na něm závislí

Londýn - Zhruba pětina mladých lidí ve věku 14 až 18 let často sleduje pornografická videa a někteří z nich se stávají na sexuálně explicitním obsahu závislými. Vyplynulo to z rozsáhlého průzkumu postojů britských školáků k pornu, o němž informoval list The Guardian. Britští učitelé říkají, že jsou nuceni napravovat škody, které videa pro dospělé ve školách způsobují. Šíření těchto materiálů podle nich může způsobovat sexuálně škodlivé chování dospívajících.

Charitativní organizace Dignify, která se zabývá výzkumem sexuálního zneužívání, v rámci studie oslovila 4000 dětí ve věku 14 až 18 let v hrabství Hertfordshire. Zjistila, že 22 procent studentů se na porno dívalo opakovaně. Každý pátý z nich uvedl, že je na pornografii závislý, a každý desátý uvedl, že se cítí být závislý. Ti, kteří se na sexuálně explicitní videa dívali opakovaně, častěji uváděli, že v reálném životě zkusili něco, co v nich poprvé viděli.

Mladí lidé byli v průzkumu dotazováni, v jakém věku poprvé viděli pornografii. Nejmladší respondenti uvedli, že porno viděli ve třech letech, průměrný věk byl 12 let. Velkým problémem bylo také nedobrovolné sdílení obrázků. Třetina mladých lidí obdržela nahé video nebo fotografii a z nich více než polovina obdržela akt od cizí osoby.

Učitelské odbory uvedly, že školy v celé zemi se potýkají s požadavky, které jsou na ně kladeny v souvislosti s výchovou dětí v oblasti on-line prostředí, zejména pornografie. Ředitel jedné ze škol, která úzce spolupracuje s organizací Dignify, uvedl, že v posledních letech zaznamenali nárůst počtu žáků, kteří nahlásili sexuální napadení nebo zneužívání.

Britské školy mají nyní povinnost reagovat na problém sexuálního obtěžování poté, co vládní úřad pro dohled nad školstvím Ofsted ve své zprávě z roku 2021 zjistil, že se jedná o běžnou součást každodenního života žáků.

"Je nemožné řešit zakořeněné sexuální obtěžování ve školách, aniž bychom hovořili o škodlivém dopadu pornografie na děti a mladé lidi. Zvláště nás znepokojuje, kolik dětí nám říká, že jsou na pornu závislé," řekla generální ředitelka Dignify Helen Robertsová.

Opatření proti pornografii jsou zahrnuta v návrhu zákona o bezpečnosti na internetu, který by měl v Británii vstoupit v platnost v letošním roce. Bude vyžadovat, aby legální pornografické stránky zajistily, že děti nebudou mít přístup k jejich službám, a bude také obsahovat ustanovení, která budou chránit děti před škodlivým obsahem - jako je pornografie - na běžných službách, jako jsou sociální sítě a vyhledávače. Někteří účastníci kampaní a jejich vrstevníci se však domnívají, že právní předpisy nejdou dostatečně daleko, a chtějí, aby se přísná kontrola věku pro pornografické stránky zavedla rychleji a aby se přísnější opatření vztahovala i na další platformy včetně sociálních médií.