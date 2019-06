Studie: Nejrychleji rostou diskonty, menší supermarkety a drogerie

Praha - Nejrychleji v tuzemsku rostou diskontní prodejny, menší supermarkety a drogerie, neboť zákazníci při nakupování upřednostňují komfort a rychlost nákupu na menší prodejní ploše. Tržby v maloobchodu v prvních třech měsících letošního roku zaznamenaly meziročně nárůst o 3,5 procenta, což ovlivnily vyšší ceny a mírný růst spotřeby. Tuzemský maloobchod přitom výrazně táhnou čerstvé potraviny. Vyplývá to z aktuální studie Nielsen Shopper Trends, kterou dnes na tiskové konferenci představila společnost Nielsen se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

Studie srovnala obchodní řetězce na českém maloobchodním trhu pomocí takzvaného Store Equity Indexu, který určuje sílu značky jednotlivých řetězců co do oblíbenosti, ochoty zaplatit více za produkty v daném obchodě a cestovat do něj na delší vzdálenost. Na první místo se poprvé dostal Lidl, který si vyměnil pozici s Kauflandem. Na dalších místech jsou Tesco, Albert a Globus.

V tržbách sice stále patří prvenství hypermarketům, jejichž tržní podíl činí 36 procent. Postupně však podle manažera výzkumné agentury Nielsen Břetislava Chovítka oslabují vůči menším supermarketům a diskontům. Snižuje se také počet obchodů malých formátů, takzvaných tradičních smíšenek. "V dlouhodobém horizontu výrazně ztrácí - ve srovnání s obdobím před deseti lety se jejich počet snížil o 14 procent a dále klesá," uvedl.

"Hypermarkety meziročně ztrácí, naopak menší formáty, jako supermarkety, diskonty a specializované drogerie, meziročně výrazně rostou," řekl Chovítek. Ovlivňují to dva faktory - počet transakcí, tedy kolik zákazníků do nich chodí, a velikost nákupního koše - kolik utratí za jeden nákup.

Za posledních deset let podle Chovítka vzrostl počet obchodů moderního typu (nad 401 metrů čtverečních) o více než 200 (o 14 procent). Naopak počet tradičních smíšenek s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních o 18 procent klesl. Souvisí to s inovacemi a ochotou investovat do technologií a zážitků pro nakupujícího, dodal. "Na prodejní ploše se v posledním období objevuje stále širší škála nových technologií, změna obchodních formátů nebo tzv. omnichannel komunikace, které mají za cíl vytvořit pro zákazníky větší pohodlí a usnadnit a zpřehlednit jim výběr zboží," řekl k tomu Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR. Připomenul, že v ČR je největší konkurence obchodních řetězců v Evropě.

Více než v minulosti se čeští zákazníci zajímají o zdravější potraviny a alternativy stravování. Podíl čerstvých potravin na celkových tržbách činí až 44 procent. Více než pro polovinu českých nakupujících rozhoduje právě čerstvé ovoce, zelenina a pečivo o tom, kam půjdou nakoupit. Mezi nejrychleji rostoucí zdravé kategorie pak patří rostlinná mléka a jogurty, müsli a cereální tyčinky. V posledních šesti letech se podle Chovítka až sedminásobně zvýšily tržby za maliny a avokádo, Češi utrácejí i za borůvky, mango, třešně, kokos nebo zázvor. O více než polovinu vzrostl ale i obrat za tvrdý alkohol a slané pochutiny.