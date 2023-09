Studie: Následkům těžkého covidu-19 čelí do deseti procent pacientů

Hradec Králové/Brno - Zdravotním potížím čelí po prodělání těžké formy nemoci covid-19 do deseti procent pacientů. Nemocní se potýkají s dušností, extrémní únavou, poruchami spánku nebo bolestí hlavy či kloubů. Vyplývá to z nejnovější studie Fakultní nemocnice v Hradci Králové (FN HK). ČTK o tom informovali zástupci kongresu České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti v Brně, na kterém se budou odborníci tématu věnovat. Kongres začal dnes a potrvá do soboty.

"Na počátku koronavirové pandemie jsme se obávali toho, že se riziko vzniku postcovidových problémů může týkat každého druhého pacienta, který byl hospitalizovaný s těžkým covidem. To se nám ale po více než dvouletém sledování nemocných naštěstí nepotvrdilo," uvedl přednosta Plicní kliniky FN HK a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Vladimír Koblížek.

Ze studie vyplývá, že se obtíže týkají sedmi procent pacientů, kteří přežili akutní covid-19. Je to méně, než experti původně čekali. S vysokým rizikem postcovidového syndromu byly spojené především první varianty viru na počátku pandemie. Méně pacientů pak mělo obtíže po prodělání varianty omikron.

Podle Koblížka to souvisí s tím, že covid-19 prodělala už více než polovina české populace, a tak se z něj stala relativně běžná nemoc. "Velká část osob v Česku je navíc naočkovaná, někteří lidé i více dávkami," uvedl Koblížek, který je také vědeckým sekretářem České pneumologické a ftizeologické společnosti.

U těch, kteří byli s akutním covidem hospitalizovaní a dostali umělou plicní ventilaci nebo kyslík, se lékaři zpočátku obávali vzniku plicních fibróz. V takovém případě by měli zjizvení plicní tkáně, což vede k vážným problémům s dýcháním a ohrožení na životě, uvedli v tiskové zprávě zástupci konference.

"Jak se ale ukázalo, i u pacientů, kteří měli těžký průběh, se většinou velká část nálezu postupně vstřebala a plicní funkce se u nich vrátily k normě. Prognózy týkající se postcovidových problémů jsou proto teď už optimističtější," uvedl přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN v Brně Milan Sova.

Studie se prováděla ve FN HK od března 2020 do června 2022. Všem pacientům s covidem po jejich první hospitalizaci nemocnice nabídla možnost obrátit se v případě problémů na postcovidové centrum FN HK. "Z 3880 oslovených navštívilo naši ambulanci 267 osob, tedy méně než deset procent z těch, kteří akutní covid přežili," uvedl Koblížek.

Více než polovina nemocných kontaktovala hradecké centrum kvůli respiračním problémům, které často doprovázela i velká únava. Pětinu pacientů trápily těžké poruchy spánku či bolesti hlavy a mezi časté obtíže patřily také změny na kůži, ztráta čichu a chuti nebo postižení srdce. V případě závažných dýchacích problémů se nemocní na FN HK obraceli sami, pacienty tam posílali i praktičtí lékaři.