Washington - Mezi dvěma těhotenstvími by měl uplynout nejméně rok, vyplynulo z nejnovější studie zveřejněné v časopise Journal of the American Medical Association (JAMA). Ženy, které se rozhodnout mít děti mezi třicítkou a čtyřicítkou často řeší dilema, jak dlouho mezi jednotlivými těhotenstvími čekat. Lékaři obvykle radí počkat 18 až 24 měsíců, napsala agentura AFP. Nová studie říká, že pauza méně než rok mezi jednotlivými těhotenstvími zvyšuje rizika pro matku i dítě.

Studie byla založena na sledování 150 tisíc těhotenství v Kanadě v letech 2004 až 2014. Její autoři uvedli, že nejbezpečnějším intervalem mezi porodem a početím dalšího dítěte je 12 až 18 měsíců.

"Ze studie vyplynulo, že těhotenství, která jsou těsně u sebe, s sebou nesou rizika pro ženy všech věkových kategorií," uvedla jedna z autorů studie, Laura Schummersová z univerzity v Britské Kolumbii. "Rizika pro matku se objevila jen u žen ve věku 35 let a více, nikoli u žen mladších. Rizika pro dítě se ale projevila jak u žen ve věku od 20 do 34 let, tak i od 35 let výše," dodala. Za interval mezi těhotenstvími je považovaná doba mezi narozením jednoho dítěte a početím dalšího. Jak nicméně Schummersová doplnila, rizika v intervalu od 12 do 24 měsíců byla podobná.

Pro ženy starší 35 let bylo riziko komplikací nejvyšší, jestliže jejich další těhotenství začalo tři, šest či devět měsíců po porodu předchozího dítěte. Mezi rizika patřilo narození mrtvého dítěte, smrt novorozence v prvním roce života, nízká porodní váha, nebo předčasný porod a tato rizika se projevila u dvou procent novorozenců ve studii.

Když těhotenství začalo šest měsíců od narození předchozího dítěte, riziko předčasného porodu se zvýšilo o 59 procent ve srovnání s těhotenstvími, která začala 18 měsíců od narození předchozího dítěte, uvádí rovněž studie. Lékaři ve Spojených státech většinou radí ženám, aby počkaly s početím dalšího dítěte nejméně 18 měsíců od porodu. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje nejméně 24 měsíců.