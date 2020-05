Studie: Lék prosazovaný Trumpem může uškodit lidem s covidem-19

Washington - Antimalarikum hydroxychlorochin, jehož užívání při léčbě i prevenci nákazy koronavirem prosazuje od března americký prezident Donald Trump, by mohlo některým pacientům s covidem-19 uškodit. Podle listu The New York Times došla k takovému závěru nová studie zveřejněná v odborném časopisu The Lancet.

Vědci analyzovali záznamy o průběhu onemocnění u skoro 15.000 pacientů, kteří lék obdrželi, a 81.000 těch, kterým aplikován nebyl. U lidí, kteří hydroxychlorochin dostali, se ve větší míře objevoval neobvyklý srdeční rytmus.

Studie však byla jen pozorovací, což znamená, že lékaři nevybírali náhodně pacienty, kteří by měli látku obdržet, či nikoliv. Tento typ výzkumu proto nemůže přinést definitivní důkaz ohledně bezpečnosti léčivého přípravku ani jeho efektivity, upozorňuje americký deník.

Na základě svých pozorování však autoři studie doporučují, aby byl hydroxychlorochin podáván pacientům s covidem-19 jen v rámci klinických testů a tvrdí, že k posouzení možných přínosů či rizik léku jsou zapotřebí přísně kontrolované zkoušky.

Trump začátkem týdne oznámil, že lék užívá, ačkoliv se u něj dosud nepotvrdil nález SARS-CoV-2 a ani nevykazuje žádné příznaky onemocnění souvisejících s virem. Již několik týdnů předtím opakovaně přípravek vyzdvihoval téměř jako zázračný lék na covid-19 a pobízel lidi, aby jej užívali, pokud mohou.

Kvůli tomu si vysloužil kritiku řady expertů, kteří varovali, že tento lék na předpis může mít řadu nebezpečných vedlejších účinků. Jen několik hodin po Trumpově březnové chvále přípravku, který se používá rovněž při léčbě autoimunitních onemocnění, například revmatické artritidy či lupusu, se po něm výrazně zvýšila poptávka. Podle odborníků tak hrozilo, že se kvůli zvýšenému zájmu lék nedostane k lidem, kteří jej skutečně běžně užívají.

Několik studií v minulosti naznačilo prospěšnost hydroxychlorochinu při léčbě covidu-19, jiné však došly k závěru, že zjevně pozitivní účinek nemá. V lékařské komunitě tak nepanuje jasný názor ohledně přínosu látky pro nakažené koronavirem.