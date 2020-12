Studie: Látka z lysohlávek může pomoci při léčbě depresí

Klecany (u Prahy) - Látka z lysohlávek může podle vědců z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) pomoci při léčbě depresí. Studie ukázala, že halucinogen psilocybin obsažený v lysohlávkách podporuje zdravý spánek. Efekt na spánek, jehož strukturu deprese ovlivňuje, sledovali čeští vědci jako první na světě.

Při terapii by psilocybin mohl být používán přibližně do pěti let, záležet bude i na vyhodnocení dalšího výzkumu, který už umožnil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Látka při něm bude podávána pacientům s depresí, kterým běžná léčba nezabírá, řekla dnes mediální zástupkyně vědeckého týmu Eva Césarová. Podle odhadů žije v ČR minimálně půl milionu obyvatel s depresí.

Deprese mění zejména takzvanou REM fázi spánku. "Konkrétně se jedná o její zvýšené množství a dřívější nástup této fáze během spánku. Tyto změny pravděpodobně souvisí s depresivní náladou a potížemi s emočním zpracováním. Antidepresiva změny REM spánku normalizují, tedy snižují jeho množství a posouvají jeho nástup na pozdější dobu. Tím dostávají spánek zpět do zdravé podoby," uvedla Karolina Janků z NUDZ.

V již ukončené studii NUDZ bylo 20 zdravých dobrovolníků, u kterých vědci sledovali spánek večer po sezení s psilocybinem a následně hodnotili řadu parametrů.

Vědci z NUDZ se výzkumu psychedelik věnují dlouhodobě, přispěli například k prokázání, že anestetikum ketamin má antidepresivní účinek. Nyní už je látka schválená pro použití v léčbě deprese.

"Kromě toho jsme jako jedni z prvních na světě získali povolení pro provádění klinických hodnocení s psilocybinem u zdravých dobrovolníků a i u pacientů s depresí. V příštím roce plánujeme zahájit již schválenou unikátní studii, kde budeme přímo srovnávat antidepresivní účinky psilocybinu s ketaminem," dodal výzkumný a vývojový pracovník z NUDZ Tomáš Páleníček.