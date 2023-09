Studie: Kurkuma může být při zažívacích potížích stejně účinná jako léky

Londýn - Kurkuma může být při léčbě potíží spojených s trávením stejně účinná jako lék. S odvoláním na studii publikovanou v odborném časopise BMJ Evidence-Based Medicine to napsal server britského listu The Guardian.

Koření kurkuma, neboli indický šafrán, obsahuje přírodní látku zvanou kurkumin, která má protizánětlivé a antimikrobiální účinky. V jihovýchodní Asii se používá jako léčivý prostředek, mimo jiné k úlevě od zažívacích potíží. Doposud však nebylo jasné, jak dobře si vede v porovnání s běžnými léky na zažívací problémy, především proto, že nebyly provedeny žádné srovnávací studie.

Podle nové studie však toto žluté koření může být při léčbě zažívacích potíží stejně účinné jako lék omeprazol, který se používá ke krátkodobé léčbě refluxu a prevenci žaludečních vředů. Látka patří do skupiny léčiv nazývaných "inhibitory protonové pumpy“ a účinkuje tak, že snižuje množství kyseliny, která se tvoří v žaludku. Dlouhodobé užívání tohoto léku ale podle vědců může být spojeno se zvýšeným rizikem zlomenin, nedostatkem mikroživin a zvýšeným rizikem infekcí.

Do klinické studie bylo zapojeno 206 pacientů ve věku 18 až 70 let, u nichž se opakovaly žaludeční potíže. Účastníci byli vybráni v letech 2019 až 2021 v nemocnicích v Thajsku a náhodně na 28 dní zařazeni do jedné ze tří skupin, přičemž neznali složení pilulky, kterou dostávají. V první skupině pacienti dostávali kurkumu (dvě velké 250miligramové kapsle kurkuminu čtyřikrát denně a jednu malou pilulku placeba). Ve druhé skupině dostávali omeprazol (jednu dvacetimiligramovou kapsli denně a dvě velké pilulky placeba čtyřikrát denně), ve třetí skupině dostali kurkumu i omeprazol.

Pacienti ve všech třech skupinách měli na začátku studie podobné klinické nálezy. Jejich stav byl hodnocen po 28 dnech a poté znovu po 56 dnech.

Výsledky dokládají, že ústní podání kurkuminu bylo bezpečné a pacienti jej dobře snášeli. Ve všech třech skupinách zaznamenali pacienti podobné zlepšení příznaků.

Vědci uznali malý rozsah studie a také několik dalších nedostatků, včetně chybějícího dlouhodobého sledování. Je podle nich zapotřebí provést širší studii a získat data z dlouhodobého sledování. Nicméně dospěli k závěru, že zjištění "mohou ospravedlnit zvážení kurkuminu v klinické praxi".