Studie: Krajní pravice ve Francii má šanci vyhrát prezidentské volby

Paříž - Ve Francii existuje "nezanedbatelná možnost", že by krajně pravicová politička Marine Le Penová mohla vyhrát prezidentské volby v roce 2022, vyplývá ze studie Nadace Jeana Jaur?se. Důvodem je stále podobnější program extrémní a tradiční pravice, konec démonizace strany Národní sdružení (RN, dříve Národní fronta) a rostoucí odpor ke krokům stávajícího prezidenta Emmanuela Macrona, píše AFP.

Šéfka Národního sdružení Le Penová by se podle levicově orientované Nadace Jeana Jaur?se mohla stát příští prezidentkou Francie, pokud by byla splněna jedna z následujících podmínek. "Ve velkém by získala hlasy voličů umírněné pravice. Přestala by být tak nepřijatelnou pro voliče neúspěšných kandidátů z prvního kola, že by necítili potřebu jít volit (jejího protikandidáta) v kole druhém. Nebo pokud by se Emmanuel Macron pro některé stal stejně nepřijatelným, jako je teď Marine Le Penová."

Autoři vyloučili jako nepravděpodobné, že by se mohly shodnout na obsahu svých programů strany z okrajů politického spektra, tedy Le Penová na pravici a Jean-Luc Mélenchon na levici.

Naopak "nepopiratelné programové sbližování" probíhá mezi nyní opozičními Republikány (LR), kteří jsou pravicoví, a krajně pravicovým RN. Názorový odstup mezi příznivci tradiční a krajní pravice se podle autorů studie "výrazně zmenšil" v otázce islámu, autorit nebo obnovení trestu smrti. V ekonomických otázkách jsou ale příznivci tradiční pravice "výrazně liberálnější", přestože mají tendenci se domnívat, že Francie je příliš štědrá.

Shoda programů je tedy jen částečná. Přestože se krajní a tradiční pravice sbližují v kulturních a společenských otázkách, rozcházejí se u ekonomických témat. Blízkost v kulturních tématech podle analytiků "naznačuje možnost přesunu voličů ve druhém kole" prezidentských voleb.

V neprospěch centristy Macrona mluví také stále "silnější odpor" k jeho osobě u voličů, kteří nepatří k jeho obvyklým příznivcům. Výsledkem by mohla být nízká volební účast ve druhém kole, což by prospělo Marine Le Penové, shrnuje analýzu AFP.