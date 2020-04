Studie: Koronavirus sníží letos emise leteckého průmyslu o 38 pct.

Sydney - Emise oxidu uhličitého z letecké dopravy by letos mohly klesnout o více než třetinu. Epidemie onemocnění způsobeného novým koronavirem prudce snížila poptávku po letecké přepravě a tento trend by mohl pokračovat, protože firmy přehodnocují své potřeby létat. Vyplývá to ze zprávy hospodářského institutu Australia Institute, na kterou upozornila agentura Bloomberg.

Od 1. února do 19. března se emise oxidu uhličitého v leteckém průmyslu snížily ve srovnání se stejným obdobím loni o více než deset milionů tun, protože aerolinky zrušily lety. Na základě předpovědi dalšího vývoje v leteckém průmyslu zveřejněné Mezinárodním sdružením pro leteckou dopravu (IATA) by za celý rok emise mohly klesnout o 38 procent, uvádí se ve zprávě. Komerční letecká doprava se na globálních emisích oxidu uhličitého podílí zhruba dvěma procenty.

Firmy kvůli zákazům cestování musely najít jiné alternativy ke schůzkám tváří v tvář na internetu. Společnosti zaměřené na telekonference v prvních dvou měsících letošního roku zaznamenaly více aktivních uživatelů než za celý loňský rok.

"Otázkou zůstává, zda pandemie covid-19 trvale změní naše letecké návyky," řekl ředitel programu pro klima a energii v Australia Institute Richie Merzian. "Pokud můžeme dobře pracovat společně přes internet, možná to trvale sníží potřeby služebních cest."

Po vypuknutí nemoci SARS v roce 2003 se letecká přeprava dostala zpět na úroveň před nemocí do několika měsíců. Tato nemoc však neměla globální dosah ani tak obrovský dopad, jako má koronavirus nyní.

Australia Institute upozornil, že australské aerolinky Qantas Airways a Virgin Australia Holdings přerušily všechny mezinárodní lety a výrazně omezily i domácí lety. Tyto škrty sníží poptávku po leteckých pohonných hmotách v zemi po dobu krize až o 90 procent, odhaduje marketingová firma Caltex Australia. Emise australského leteckého průmyslu by se tak mohly snížit o polovinu.