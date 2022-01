Studie: Klimatická změna zřejmě negativně dopadne na pěstování kávy

New York - Klimatická změna v příštích letech pravděpodobně výrazně ztíží pěstování kávy arabica. Vyplývá to z nové studie publikované v odborném časopise Plos One, o které informoval server CNN. Výzkum upozorňuje, že pěstování kávy komplikují převážně vyšší teploty a s nimi spojené problémy. Důsledkem mohou být vyšší ceny kávy nebo pěstování jiných odrůd této plodiny.

Studie zkoumala, jak se změní podmínky pro pěstování kávy do roku 2050 na základě prognóz vyplývajících z několika globálních klimatických modelů. Výsledky ukazují, že kávovníky budou do roku 2050 "drasticky" méně vhodné pro pěstování v současných oblastech produkce kávy v důsledku dopadů změny klimatu.

Kávovník arabský (Coffea arabica), jehož zrna používá například řetězec Starbucks a další velcí prodejci kávy, je již dnes náročnou plodinou. Vyžaduje specifické podmínky, aby se jí dařilo.

Podle studie vědců z Curyšské univerzity ve Švýcarsku jsou v současnosti nejvhodnějšími oblastmi pro pěstování kávy Střední a Jižní Amerika, zejména Brazílie, dále střední a západní Afrika a některé části jižní a jihovýchodní Asie. Zpráva uvádí, že v příštích 28 letech budou tyto oblasti kvůli předpokládaným dopadům změn klimatu mnohem méně vhodné pro pěstování této plodiny.

"Všechny zkoumané země, které jsou hlavními producenty kávy (Brazílie, Vietnam, Indonésie, Kolumbie), jsou vážně postižené změnou klimatu, přičemž do roku 2050 dojde k výraznému úbytku vhodných oblastí a přibývání nevhodných oblastí," uvádí se ve výzkumu.

Studie se zabývala také tím, jak změna klimatu ovlivní podmínky pro pěstování kešu ořechů a avokád. Podle vědců by rostoucí teploty mohly v některých oblastech vytvořit nové životaschopné prostředí pro pěstování těchto plodin. Káva se však "ukázala být nejzranitelnější, přičemž negativní dopady klimatu převažují ve všech hlavních produkčních oblastech", uvádí studie.

Autoři dospěli k závěru, že u všech tří plodin "bude ve většině hlavních pěstitelských regionů nutné přizpůsobit se změně klimatu". To by mohlo zahrnovat šlechtění odrůd, které jsou lépe přizpůsobeny novým podmínkám. V případě kávy to může znamenat i přechod na kávovníky statné (Coffea robusta), které jsou odolnější, ale jejich zrna jsou obecně považována za méně kvalitní než zrna arabica.

"V nejhorším případě by to také mohlo znamenat, že zemědělci budou muset přejít na jinou plodinu," řekl hlavní autor studie Roman Grüter. Podle vědce je nicméně "těžké říci, v jakém okamžiku a kde k tomu dojde".

Některé společnosti se již na měnící se podmínky připravují. Například Starbucks distribuuje farmářům odrůdy kávy odolné vůči změně klimatu. Ceny kávy již v důsledku nepříznivého počasí prudce vzrostly.