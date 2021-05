Studie: Firmy podporující rasovou rovnost mají méně černošských zaměstnanců

New York - Firmy, které se po loňské smrti černocha George Floyda ve Spojených státech veřejně zavázaly k podpoře rasové rovnosti, mají ve skutečnosti méně černošských zaměstnanců než firmy, které takový veřejný slib nedaly. Ukazují to výsledky studie společnosti Blendoor, o kterých informuje agentura Bloomberg. Recidivista Floyd loni zemřel po zákroku bělošského policisty, což vyvolalo v USA i jinde protesty proti policejní brutalitě.

Nová studie o rozmanitosti v technologickém sektoru zjistila, že firmy, které se přihlásily k solidaritě, mají v průměru o 20 procent méně černošských zaměstnanců než ty, které se k takovým slibům nepřipojily. Zjištění poukazuje na rozdíly mezi tím, co firmy o sociálních a rasových otázkách říkají, a tím, co na svých pracovištích v tomto směru skutečně dělají, upozorňuje zakladatelka a ředitelka společnosti Blendoor Stephanie Lampkinová.

Blendoor je startupový podnik, jenž pomáhá firmám najímat rozmanité skupiny kandidátů. Po loňských slibech, k nimž se firmy v souvislosti s Floydovou smrtí zavázaly, Blendoor prošel veřejně dostupná data 240 nejznámějších technologických podniků. Navzdory nedostatkům u mnoha firem, které se vyjádřily k hnutí Black Lives Matter a slíbily podporu, by sliby těchto podniků mohly mít značný dopad. Jejich finanční závazky přesáhly 4,6 miliardy dolarů (96 miliard Kč), což je více než dvojnásobek částky slíbené v předchozích šesti letech dohromady, zjistila studie.

Společnost Blendoor prošla informace firem za posledních šest let a zkoumala trendy v různorodosti na pracovišti, politice začlenění a programy lidských zdrojů, jako je rodičovská dovolená, flexibilní pracovní doba a najímání lidí z těch skupin, které jsou málo zastoupeny. Zjistila například, že společnost Pinterest měla nejpříznivější politiku i programy pro najímání žen. Společnost Mozilla vyšla jako nejlepší ze zkoumaných firem z hlediska najímání zaměstnanců z málo zastoupených menšin, zatímco společnost McKesson nejlépe bodovala z hlediska podpory žen na vedoucích pozicích. Výrobce počítačů HP obsadil první místo podle toho, kolik má na vedoucích místech lidí z málo zastoupených menšin.

Analýza odhalila i další fakta, a to napříč stovkami firem. U Američanů asijského původu je například největší rozdíl mezi jejich zastoupením na začínajících pozicích v technologických firmách a zastoupením na místech pro vedoucí. U Američanek asijského původu je pak nejmenší pravděpodobnost, že postoupí na vedoucí místo. Ženy na takových místech většinou zastávají práci v oblastech, jako jsou lidské zdroje, marketing či různorodost, a u takových rolí je nejmenší pravděpodobnost zvolení do správních rad. Analýza také zjistila, že 36 procent členů správních rad jsou ženy nebo lidé jiné než bílé barvi pleti, ale že většina členů jsou bělošky nebo muži asijského původu.

Lampkinová, která jako teenagerka začala programovat a která absolvovala Stanfordovu univerzitu a Massachusettský technický institut (MIT), strávila několik let snahou najít ty správné technické nástroje na posílení rozmanitosti. V roce 2015 založila firmu Blendoor, a to jako aplikaci na porovnávání pracovních nabídek. Když o tuto aplikaci zaměstnavatelé projevili zájem, aby při výběru vhodných uchazečů o práci nebyli nevědomky zaujatí, aplikace začala nabízet kandidáty ve slepém nastavení. To znamená bez fotografií a jmen. V roce 2017 začal Blendoor hodnotit celkovou snahu firem prosazovat co největší rozmanitost, a to za použití podobné metodiky jako při zpracování poslední zprávy.