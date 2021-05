Studie EY: Globální autoprůmysl už je na předkrizové úrovni

Stuttgart (Německo) - Globální autoprůmysl už je na úrovni před koronavirovou pandemií. Zisk největších automobilek byl v prvním čtvrtletí po odečtení úroků a daní ve srovnání s deseti předchozími lety dokonce nejvyšší. Podle agentury DPA to ve své studii uvádí poradenská společnost EY. Analytici ale zdůrazňují, že není jasné, zda bude růst tržeb a zisku pokračovat i ve druhém čtvrtletí.

EY použila pro svůj kvartální výpočet hospodářské výsledky 16 největších světových automobilek. Po odečtení konstantních měnových kurzů utržily od ledna do konce března 403 miliard eur (10,3 miliardy Kč), což je o 35 miliard eur více než ve stejném období loni a jen o 5,8 miliardy eur méně než v rekordním roce 2018. Ještě výrazněji se zvýšil provozní zisk. Kdyby se kvůli chybějícím datům vynechaly údaje značek Citroën, Opel a Peugeot spadajících pod koncern Stellantis, činil by 29,4 miliardy eur. Byl by tak skoro o třetinu vyšší než v dosud směrodatném prvním čtvrtletí roku 2017.

Podle automobilového analytika Petera Fuße rekordy souvisejí s úspornými programy, které automobilové koncerny zaváděly už před pandemií a pak je v pandemii ještě rozšířily. Pozoruhodné podle něj také je, že posilování nových pohonných technologií, jako je elektromobilita a plug-in-hybridy, nemělo znatelný dopad na marže.

Pro další rekordy bude důležité, jak se dál vyvine ještě nedořešená krize ohledně dodávek čipů. Ta u mnohých výrobců způsobuje zastavování produkce. "Krácení dodávek polovodičů vede někdy ke značnému omezení výroby, v průběhu tohoto roku se zřejmě nevyrobí několik milionů vozidel," řekl Fuß agentuře DPA.

Co do počtu prodaných vozů se automobilový sektor na úroveň před krizí ještě nedostal. Celosvětový odbyt osobních automobilů se sice v letošním prvním čtvrtletí zvýšil o 15 procent na 16,9 milionu, byl tak ale stále o devět procent nižší než v prvních třech měsících roku 2019.