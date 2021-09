Studie: Ekonomické rozdíly mezi kraji se dál prohlubují

Jednání krajského zastupitelstva 12. února v Karlových Varech. Komunisté před zasedáním zastupitelů odmítli návrh ČSSD, aby se do dohody o novém hejtmanovi funkce prvního náměstka přesunula z KSČM na zástupce ČSSD. Koalice tak končí. Podle koaliční smlouvy by měl kraj vést sociální demokrat. Dosavadní hejtman Josef Novotný (ČSSD) rezignoval k 31. lednu, když dal přednost práci poslance. Na snímku je sídlo krajského úřadu s krajským znakem.

Praha - Ekonomické rozdíly mezi jednotlivými kraji se místo srovnávání dál prohlubují. V posledních letech výrazného ekonomického růstu před epidemií se ještě zvětšily. Zatímco ekonomika Prahy a Středočeského kraje mezi lety 1996 až 2019 vzrostla 2,5krát, Karlovarský kraj je na stejné úrovni jako před čtvrt stoletím. Vyplývá to z výsledků studie o diskriminaci na českém trhu práce v socioekonomickém kontextu. Výsledky dnes v Praze na konferenci Asociace samostatných odborů představil děkan fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické Jakub Fischer.

Studie se zaměřila na makroekonomický vývoj v regionech a odvětvích. Sledovala i rozdíly v odměňování, podrobně je pak rozebrala v Karlovarském kraji. Srovnávala vývoj regionálního hrubého domácího produktu (HDP) mezi lety 1996 a 2019.

Česká ekonomika vzrostla za sledované období ve stálých cenách zhruba o 80 procent, uvedl Fischer. Praha a Středočeský kraj si polepšily 2,5krát. Hospodářství většiny krajů se zvedlo 1,5krát až dvakrát. Výkon Moravskoslezského a Ústeckého kraje se podle údajů zvýšil zhruba 0,5krát. "Karlovarský kraj, který už tehdy byl nejslabší, je ekonomicky v roce 2019 na úrovní roku 1996. Jestliže jeden nejmenovaný politik nedávno přirovnal Ústecký kraj hospodářsky k Rumunsku - a byl za to pak trochu peskován, pak nutno říct, že Karlovarský kraj z pohledu HDP na obyvatele je za Rumunskem zcela bezpečně. Dochází k výrazné regionální divergenci navzdory všem podpůrným prostředkům, které se třeba z EU na konvergenci čerpají," řekl Fischer.

Ústecký kraj ekonomicky k Rumunsku nedávno přirovnal volební lídr koalice Pirátů a Starostů v tomto regionu a šéf Pirátů Ivan Bartoš. O Karlovarském kraji zase před časem premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že je "úplně nejhorší historicky ve všem".

Od roku 2014 do 2019 zažívalo Česko silnou konjunkturu. Podle výsledků se odstup mezi nejsilnějšími a nejslabšími kraji ještě rychleji prohluboval. "Pokračují výrazné regionální divergence s časovanou bombou Karlovarského a možná Ústeckého kraje," řekl Fischer.

Podle studie se mzdy v Karlovarském kraji postupně přibližují celorepublikovému průměru. Propast ve výdělcích žen a mužů není také tak výrazná jako v jiných krajích. Rozdíl v odměňování vysokoškoláků a lidí s maturitou je ale v karlovarském regionu mnohem nižší než v průměru v Česku. "Může to vést k odlivu vzdělanějších do jiných regionů či do zahraničí," podotkl Fischer. Dodal, že pokud si lidé s vysokoškolským vzděláním vydělají jinde výrazně víc, nemají motivaci v kraji zůstat.