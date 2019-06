Studie EK: Dvojí kvalita potravin se netýká jen východní části EU

Brusel - Problém takzvané dvojí kvality potravin, tedy v různých státech Evropské unie stejně označených výrobků s odlišným složením, se netýká jen zemí ve střední a východní části bloku. Ukázala to studie, kterou si nechala vypracovat Evropská komise (EK). Její výsledky ukázaly, že celkem devět procent z téměř 1400 potravinářských produktů se v různých zemích lišilo svým složením bez toho, že by byly odlišné přední části jejich obalů. Dalších 22 procent výrobků s odlišným složením mělo velmi podobné obaly.

Byly to přitom právě státy ze střední a východní části bloku, včetně hlasité České republiky, které v uplynulých letech na tuto problematiku upozorňovaly. Na to, že Češi jsou mateni stejnými obaly na produktech s nižší kvalitou, například dlouhodobě upozorňovala někdejší europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová. Na jednáních členských zemí unie to v uplynulých letech zmiňoval ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL, který kolegům přinesl i konkrétní podklady.

Věc nakonec jako nepřípustnou zmínil v roce 2017 před Evropským parlamentem předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Lidé z celé unie podle něj mají nárok například na stejně kvalitní "rybí prsty". Nyní už v EU platí nová pravidla, podle nichž může být tato praxe - pokud pro ni nejsou objektivní a legitimní důvody - zavádějící pro spotřebitele, a tedy nepřípustná.

Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše téma v květnu zviditelnilo i ve volbách do europarlamentu s tím, že Česká republika nesmí být "popelnicí Evropy".

"Výsledky jsou smíšené," upozornil dnes maďarský komisař Tibor Navracsics, odpovědný za práci výzkumného střediska komise. Středisko loni v listopadu a v prosinci testovalo celkem 1380 vzorků 128 různých potravinářských produktů dostupných v 19 členských zemích unie, včetně České republiky.

"I když mám radost, že jsme u složení výrobků nenašli důkaz rozdělení mezi Východem a Západem, znepokojuje mě zjištění, že asi třetina testovaných produktů má různé složení, ačkoliv je označená stejně nebo velmi podobně," uvedl komisař. Studie zdůrazňuje, že rozdílné složení výrobku neznamená automaticky rozdílnost v jeho kvalitě. Ve většině případů bylo v testech vše v pořádku: 23 procent produktů mělo identické obaly i složení a 27 procent na rozdílné složení upozorňovalo rozdílným balením.

Komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti Věra Jourová míní, že na jednotném evropském trhu nesmí existovat dvojí standardy. "S novými pravidly, která dvojí kvalitu trestají a posilují pozici úřadů chránících práva spotřebitelů, máme k dispozici nástroje, abychom tuto praxi ukončili," uvedla.