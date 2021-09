Studie: ČR má prostor ke snižování kapacit pro výrobu elektřiny z uhlí

Berlín - Kapacity pro výrobu elektřiny z uhlí v České republice výrazně převyšují potřeby této země, což vytváří prostor k jejich snižování. Tvrdí to studie organizace Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), která zkoumá situaci v devíti evropských zemích. Upozorňuje také, že Česká republika je v rámci Evropy pozadu ve využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Nadbytečné kapacity pro výrobu elektřiny z uhlí v Česku podle studie dosahují 3900 megawattů. To odpovídá 46 procentům celkových kapacit uhelných elektráren v ČR. Odstavení nadbytečných kapacit pro výrobu elektřiny z uhlí by podle CREA přineslo provozovatelům u fixních nákladů na provoz a údržbu roční úsporu 142 milionů eur (3,6 miliardy Kč), aniž by ohrozilo zabezpečení potřebných dodávek elektřiny.

Energetická skupina ČEZ v květnu oznámila, že do roku 2030 hodlá uzavřít většinu svých uhelných elektráren, a snížit tak podíl uhlí na své celkové produkci elektřiny na 12,5 procenta z loňských 36 procent. Uvedla také, že se v následujících letech zaměří na budování obnovitelných zdrojů energie.