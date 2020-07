Studie: Česko má v Evropě nejlepší zázemí pro výrobu

Praha - Česká republika má z evropských zemí nejvýhodnější podmínky pro rozšiřování výroby. V celosvětovém žebříčku je na čtvrtém místě za Čínou, Spojenými státy a Indií. Loni byla pátá. Vyplývá to z výsledků studie realitní poradenské společnosti Cushman & Wakefield, která je dnes poskytla ČTK.

K úspěchu Česku pomohl podle autorů hodnocení zejména nízký stupeň rizika, vynikající lokalita a nízké provozní náklady. Letos byla hodnocena také schopnost opětovného restartu po koronavirové krizi, a i v tomto parametru Česko podle studie uspělo.

Od roku 2016, kdy bylo Česko do žebříčku poprvé zahrnuto, se řadí mezi nejvhodnější destinace, do nichž by výrobní firmy mohly umístit svůj provoz. "To, že se Česká republika dlouhodobě drží mezi zeměmi vhodnými pro výrobní sektor, je pro naši ekonomiku pozitivní zpráva. Významně k tomu přispívá strategická poloha Česka uprostřed Evropy s dobrou dopravní infrastrukturou, zdejší vyspělé podnikatelské, ekonomické i politické prostředí s nízkou úrovní rizika a také nevysoké náklady na pracovní sílu, energie či výstavbu," uvedl Ferdinand Hlobil ze společnosti Cushman & Wakefield.

V žebříčku hodnotícím rizika letos zaujala Česká republika sedmé místo, loni čtvrté. Z Evropy ji předčilo jen Německo na čtvrtém místě.

Hodnocení se letos vedle obvykle posuzovaných kritérií zaměřilo i na schopnost zotavení z koronavirové krize. Česko se v tomto ohledu umístilo ve druhé čtvrtině zemí nejlépe připravených na restart. "Zařadilo se tak po bok Kanady či USA nebo z Evropy Rakouska, Spojeného království a Švédska. Blízké Polsko či Maďarsko naopak takové úrovně schopnosti znovuzotavení nedosáhly: jsou až ve třetí čtvrtině," dodali autoři studie.

Krize způsobená koronavirovou pandemií ukázala na úskalí globálního propojení. Logickým řešením problémů by se mohl zdát návrat výroby do původních zemí, v širším měřítku ale není podle Hlobila reálný. Pro zvýšení své odolnosti pro případ další vlny pandemie se výrobci spíše zaměřují spíše na to, jak zajistit, aby nebyly přerušeny dodávky materiálu či součástek. Aktuálně jen pár firem uvažuje kvůli snížení závislosti na asijských zemích o přesunu výroby do Evropy. "Pokud k němu v nějaké míře dojde, Česká republika je díky vhodným podmínkám, které koronavirová krize příliš nezměnila, v dobré pozici stát se cílem těchto snah," uvedl.

Žebříček Manufacturing Risk Index společnosti Cushman & Wakefield posuzuje každou zemi podle 20 proměnných, z nichž vycházejí tři vážené žebříčky hodnotící podmínky, náklady a rizika pro výrobu.

