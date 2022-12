Studie: Českému podnikání dominují muži, vlastní 68 procent firem

Praha - Podnikání v ČR je stále doménou mužů. Z celkového počtu 480.964 firem jich 328.395, tedy 68 procent, vlastní výhradně muži a 85.582 ženy. Jejich podíl stoupl za tři roky z 16 na 18 procent. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz společnosti CRIF– Czech Credit Bureau.

Podniků, kde se muži a ženy o vlastnictví dělí, je celkem 66.987. Počet firem vlastněných muži od roku 2019 stoupl o 28.514, nicméně jejich podíl zůstal beze změny na 68 procentech. Co se týče spoluvlastněných firem, jejich počet se za tři roky snížil o 2366 a zároveň ze 16 na 14 procent klesl jejich podíl.

Nejvíce se na podnikání podle dat portálu podílejí ženy v Praze, kde vlastní 19 procent firem. Nejméně naopak na Pardubicku a na Vysočině. V těchto regionech dosahuje podíl firem vlastněných pouze ženami 15 procent.

"Zatímco 88 procent firem vlastněných ženami má pouze jednoho vlastníka, v případě firem vlastněných muži je to 72 procent. To poukazuje na skutečnost, že muži častěji podnikají s partnerem než ženy," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. "Zároveň při pohledu na počet zaměstnanců můžeme pozorovat, že firmy vlastněné ženami jsou menší. Na 85 procent firem vlastněných ženami má do pěti zaměstnanců, v případě firem vlastněných muži je to 77 procent," řekla.

Společnosti, které jsou ve vlastnictví žen, jsou podle Kameníčkové méně rizikové než ty, jež vlastní muži. "Zatímco 71 procent firem, které vlastní ženy, spadá do bezrizikové kategorie, v případě firem vlastněných muži je to 69 procent. Naopak pouze osm procent firem vlastněných ženami je v rizikové kategorii, zatímco v případě firem vlastněných muži je to 11 procent," dodala.

Nejvíce firem působí v odvětví obchodu. Mezi podniky vlastněnými ženami tvoří podíl v tomto odvětví 24 procent celkového počtu, u firem ve vlastnictví mužů 26 procent. Na druhé příčce je odvětví profesních a vědeckých činností, ve kterém působí 17 procent z celkového množství podniků s majitelkami a 14 procent všech podniků s muži-majiteli. Odvětví profesních a vědeckých činností je také odvětvím, kde je největší podíl firem ve vlastnictví žen. Jde o 21 procent. Na druhém místě s 18 procenty následuje nakládání s nemovitostmi a dále stravování a ubytování. Naopak nejmenší zastoupení ženských firem je ve stavebnictví, kde jejich podíl činí 11 procent.

Z celkového počtu firem vlastněných ženami je 37 procent na trhu maximálně pět let, v případě firem vlastněných muži je to 32 procent. Naopak, co se týče firem, které jsou na trhu 21 a více let, tak v případě firem vlastněných ženami činí jejich podíl 15 procent a u firem vlastněných muži 22 procent.