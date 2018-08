Praha - Česká ekonomika by případné zavedení cel na dovoz aut z Evropy do USA přečkala bez větších problémů. Ani pokles poptávky po autech z USA o 25 procent by nezpůsobil výraznější zpomalení růstu HDP Česka. K významnějším dopadům by došlo pouze v případě eskalování situace do podoby obchodních válek, ale ani to by nevedlo k recesi české ekonomiky či výraznějšímu oslabení koruny. Vyplývá to ze studie analytiků České spořitelny (ČS).

Pokud by případné zavedení cel nevyvolalo obchodní válku, česká ekonomika by takovou situaci bez problémů přečkala. Obchodní války by růst české ekonomiky výrazněji zpomalily. Celkové dopady na českou ekonomiku dokument odhaduje v případě poklesu poptávky v USA o desetinu na 9,2 miliardy korun, v případě propadu odbytu o čtvrtinu na 24 miliard Kč. Pokud by vypukly obchodní války, dopad na českou ekonomiku by činil 75,6 miliardy Kč.

"V případě desetiprocentního poklesu poptávky by byl důsledkem nižší růst HDP o zhruba 0,2 - 0,3 procentního bodu. Pokud by poptávka poklesla o 25 procent, česká ekonomika by rostla pomaleji o zhruba 0,6 - 0,7 procentního bodu," uvádí studie. V případě obchodních válek by byl negativní dopad zhruba 1,5 - 1,7 procentního bodu do růstu HDP. Ani v případě obchodní války by ale česká ekonomika s velkou pravděpodobností nepropadla do recese, odhadují analytici ČS.

Zavedení celních tarifů na dovoz aut do USA by přímo ovlivnilo vývoz aut či jejich součástek v ČR do USA. Druhým dopadem by byl nižší vývoz aut ze zemí EU do USA, což by ČR ovlivnilo přes nižší poptávku po komponentech, které ČR do EU vyváží. Zavedení cel by se také projevilo v nižší investiční aktivitě firem v ČR, které by mohly dočasně snížit své investice. Cla by také dopadla relativně významně na německou ekonomiku, což by ovlivnilo tamní domácí poptávku a tím i poptávku po českých exportech.

Vývoz z ČR do USA má na celkovém zahraničním obchodu relativně malou váhu, když z celkového objemu českých vývozů směřuje do USA zhruba 2,1 procenta. Z toho tvoří automobily jen zlomek. Podíl vývozu aut do USA na celkových českých vývozech tvoří 0,1 procenta.

Celkový objem vývozu automobilů z ČR do USA je zhruba 169 milionů dolarů (3,7 miliardy Kč). Čistý dopad na české vývozy ve výši zhruba 160 milionů Kč v případě desetiprocentního poklesu poptávky z USA a 400 milionů Kč v případě 25procentního poklesu poptávky je z pohledu celkového ekonomického vývoje v ČR zanedbatelné, uvádí analýza ČS.