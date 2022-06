Studie: Celosvětový soukromý majetek je rekordní, ale nerovnoměrně rozdělený

Boston/Frankfurt nad Mohanem (Německo) - Majetek lidí na zeměkouli byl v roce 2021 navzdory pandemii covidu-19 rekordně vysoký, ale nerovnoměrně rozdělený. Podle německých médií to vyplývá ze zjištění poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG). Ve druhém roce pandemie se finanční a hmotný majetek po odečtení dluhů meziročně zvýšil o 10,3 procenta na rekordních 473 bilionů amerických dolarů (téměř 11 trilionů Kč). Byl to nejsilnější nárůst za déle než deset let.

Množina superboháčů, jejíž každý člen vlastní finanční majetek, který přesahuje 100 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč), se loni rozrostla o zhruba 300 členů. Na prvním místě se umístily Spojené státy s 25.800 superbohatými, následované Čínou s 8500 členy tohoto elitního klubu. Třetí skončilo Německo. Celosvětově asi 69.000 ultrabohatých drželo 15 procent všech investovatelných finančních aktiv, uvádí studie BCG.

Navzdory ekonomickým důsledkům ukrajinské války poradenská firma očekává, že se bohatství bude celosvětově dále zvyšovat. Silný nárůst se očekává především v Asii (kromě Japonska). Pokud ruský útok na Ukrajinu letos skončí, odhaduje BCG, že globální bohatství poroste do roku 2026 každoročně o 5,3 procenta. Pokud válka bude pokračovat a sankce budou zpřísněny, nebo budou trvat déle, počítá studie s nárůstem v průměru o pět procent.

"Vývoj prosperity je úžasně silný; i na pozadí geopolitických turbulencí bude bohatství nadále celosvětově růst,“ řekla analytička firmy Anna Zakrzewská.