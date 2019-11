Studie: Briti by snížili emise, kdyby neposílali děkovné e-maily

Londýn - Británie by mohla výrazně snížit emise oxidu uhličitého, kdyby lidé přestali posílat zbytečné e-maily jako ty, ve kterých napíšou jen "děkuji". Vyplývá to ze studie energetické společnosti OVO Energy, která sídlí v anglickém Bristolu. Britové by podle ní měli "přemýšlet, než poděkují".

Podle studie zadané dodavatelem energií pošlou lidé v Británii denně více než 64 milionů zbytečných e-mailů. Tyto zprávy obsahují pouze slova "děkuji" či "díky".

"Žádá vás OVO, abyste byli méně zdvořilí? To rozhodně ne," řekl autor studie Mike Berners-Lee z britské Lancasterské univerzity, který se dlouhodobě zabývá uhlíkovou stopou. "Ale když někomu pošlete e-mail s 'díky' a on je od vás přitom jen tři metry, mohlo by být hezké, kdybyste k němu zašli a řekli: velmi pěkně děkuji," dodal.

Podle studie téměř polovina Britů často posílá e-maily svým kolegům, kteří pracují ve vzdálenosti, na kterou by s nimi mohli mluvit.

Pokud by každý dospělý Brit poslal denně o jeden e-mail méně, Británie by podle studie zadané OVO Energy snížila své uhlíkové emise o 16.433 tun. To je srovnatelné s více než 81.000 lety na trase z Londýna do Madridu.

V reakci na výsledek studie vytvořila OVO Energy software, který dokáže rozpoznat potenciálně zbytečný e-mail a vyzvat odesílatele, aby si jeho poslání ještě rozmyslel.

V průzkumu veřejného mínění, který navázal na studii, 71 procent Britů řeklo, že by jim nevadilo, kdyby nedostávali e-mail s poděkováním, pokud by to mělo pomoci životnímu prostředí.