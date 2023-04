Studia ČT při připomínce výročí navštívilo přes 22.000 lidí

Praha - Studia České televize v Praze, Brně a Ostravě navštívilo v sobotu v den otevřených dveří téměř 22.300 lidí. Nejvíce, vice než 17.500 zájemců, zamířilo v Praze na Kavčí hory, do brněnského studia přišlo 3100 lidí a do ostravského přes 1600 návštěvníků. ČT otevřela svá studia veřejnosti po čtyřech letech v souvislosti s letošní oslavou 70. výročí zahájení vysílání. ČTK to řekla mluvčí Karolína Blinková.

"Největší zájem byl o prohlídku zpravodajství ČT, o model Ještědu na jedné z prohlídkových tras k natáčenému seriálu To se vysvětlí, soudruzi! A pak o automobil volha, který parkoval ve dvoře Kavčích hor, autogramiádu osobností České televize a pokusy v rámci pořadu Zázraky přírody," doplnila mluvčí.

V pražském studiu na Kavčích horách byly pro návštěvníky připraveny čtyři prohlídkové trasy, z toho jedna bezbariérová. Děti si mohly prohlédnout místa, kde se natáčí Studio kamarád, Kouzelná školka nebo Planeta YÓ, a dospělí zákulisí televizních seriálů Případy 1. oddělení, Devadesátky nebo aktuálně vysílané Volhy.

V Brně se příchozí mohli podívat do maskérny, kostymérny, přípravny dekorací nebo do studií soutěžního AZ-kvízu a setkat se s herci pořadu Dobré ráno, Brno! K vidění byla i výstava kostýmů a televizní techniky a pro zájemce bude otevřen i zpravodajský newsroom.

Ostravské studio připravilo pro návštěvníky komentované prohlídky téměř od sklepa po půdu, při kterých je seznámilo s práci režiséra, zvukaře, osvětlovače a ukázalo jim kulisy pořadu Sama doma či Dobrého rána. Součástí prohlídky byla rovněž výstava kostýmů z pohádky Tajemství staré bambitky nebo výstava 70 let České televize očima studentů.