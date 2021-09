Studentské volby vyhrála koalice Piráti a STAN, na druhém místě je Spolu

Studenti Střední odborné školy v Olomouci se zapojili 20. září 2021 do studentských voleb. Vybírali z politických stran, hnutí a koalic, které letos kandidují do Poslanecké sněmovny. Ve volební místnost se proměnila tělocvična školy, členy volební komise si zahráli jejich spolužáci z druhých ročníků.

Studenti Střední odborné školy v Olomouci se zapojili 20. září 2021 do studentských voleb. Vybírali z politických stran, hnutí a koalic, které letos kandidují do Poslanecké sněmovny. Ve volební místnost se proměnila tělocvična školy, členy volební komise si zahráli jejich spolužáci z druhých ročníků. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Studentské volby do Sněmovny vyhrála koalice Piráti a Starostové, která získala 30,4 procenta hlasů. Na druhém místě těsně skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s 29,4 procenty. S odstupem na třetím místě bylo hnutí ANO, které mělo 8,5 procenta hlasů, čtvrtá Strana zelených dostala 7,1 procenta. Další strany získaly méně než pět procent hlasů, takže by je středoškoláci do Sněmovny neposlali. Hlasy odevzdalo 40.899 žáků z 312 středních škol po celé České republice. ČTK o tom dnes informovala společnost Člověk v tísni, která studentské volby od roku 2010 pořádá.

Volit mohli žáci starší 15 let. Školní volby se uskutečnily dnes a v pondělí. Věrně napodobovaly ty opravdové. Zasedly studentské volební komise a voliči museli prokázat svou totožnost. Po ukončení voleb komise sečetla platné hlasovací lístky a výsledky poslala k dalšímu zpracování sociologické agentuře Millward Brown.

Výsledky studentských voleb se od těch reálných v minulosti výrazně lišily. Podle ředitele vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karla Strachoty se ale po jedenácti letech jejich pořádání ukazuje, že volební preference studentů naznačují výsledek řádných voleb v dlouhodobější perspektivě. "Strany, jejichž obliba u studentů trvale narůstala, se dostávají nahoru i ve skutečných volbách. A naopak, strany s opačnou trajektorií výsledků ve volbách nanečisto, jdou dolů ve volbách skutečných,“ řekl.

U studentů by neuspěly některé současné parlamentní strany. SPD získala čtyři procenta hlasů, ČSSD 2,4 procenta a komunisté 2,3 procenta. Lépe než sociální demokrati uspěl u středoškoláků Volný blok s 3,3 procenta. Hnutí Přísaha dostalo dvě procenta hlasů a formace Trikolora Svobodní Soukromníci 1,9 procenta.

Podle Strachoty se také potvrdily již dřívější rozdíly v preferencích studentů z gymnázií, odborných škol a učilišť. Zatímco u gymnazistů by se ANO s 4,6 procenta hlasů do Sněmovny vůbec nedostalo, na učilištích skončilo druhé a podpořilo ho 16,4 procenta žáků. Studenti středních odborných škol a učilišť by navíc do Sněmovny poslali ještě hnutí SPD. Na odborných školách ho volilo pět procent žáků a mezi učni 9,9 procenta. Úspěch sklidili na učilištích i komunisté s 5,2 procenta hlasů.

Před sněmovními volbami v roce 2017 studentské volby vyhráli Piráti s téměř 25 procenty hlasů. Druhé hnutí ANO mělo 11,88 procenta hlasů, na dalších místech se umístily TOP 09 a SPD. Víc než pět procent hlasů potřebných pro vstup do Sněmovny získali od studentů ještě Zelení, ODS a hnutí Sportovci. Hlasy tehdy odevzdalo o 831 žáků méně než letos.

Člověk v tísni chce prostřednictvím studentských voleb přiblížit mladým lidem principy demokracie a seznámit je s volebním systémem, volebními programy i kandidátkami jednotlivých subjektů. Hlasování "nanečisto" podle zástupců společnosti zvyšuje zájem studentů o volby a politiku vůbec a napomáhá i větší účasti prvovoličů ve skutečných volbách. Volby do Poslanecké sněmovny budou 8. a 9. října.