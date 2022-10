Studentky někdy čelí nevhodným poznámkám, MUNI chce sexuální obtěžování vymýtit

Brno - S nevhodnými poznámkami vyučujících na téma pohlaví a sexuality se během studia setkaly některé studentky Masarykovy univerzity v Brně (MUNI), které ČTK oslovila. Škola usiluje o vymýcení všech forem sexuálního obtěžování, věnuje se prevenci. Letos vydala metodiku, pořádá školení a workshopy pro zaměstnance i studenty, uvedla prorektorka Simona Koryčánková.

Za vznik metodiky lobbovali studenti od roku 2019. "Na stránkách byly v té době jen nevhodné rady typu konfrontovat pachatele. Apelovali jsme na zavedení prevence, chtěli jsme vytvořit možnosti řešení přímo na univerzitě. Zcela chyběly kontaktní osoby, na které by se oběť mohla obrátit a svěřit se,“ řekl ČTK člen akademického senátu Oldřich Tristan Florian.

Na metodice univerzita spolupracovala s organizací Konsent. Definuje sexuální obtěžování, obsahuje rady pro oběti, jak mají postupovat. Florian však upozorňuje na to, že metodika stále není kompletní. "Když se oběť rozhodne nevhodné chování oznámit, nemá jistotu, jakým způsobem se bude daná věc řešit ani co může očekávat. Jsme ale teprve na začátku, tak doufám, že se celý proces zformalizuje s přibývajícími případy,“ uvedl.

Jedním z důvodů, proč studenti případy sexuálního obtěžování nehlásí, je strach nebo bezradnost, vyplývá z vyjádření, která shromáždila ČTK. "Celková atmosféra na mojí katedře je vůči ženám velice nepřátelská, a to jak ze strany vyučujících, tak ze strany studentů. Není výjimkou, že vám kolega na semináři řekne, že byste se jako žena k tématu neměla vyjadřovat. Vyučující v těchto případech nezasahují, naopak se často poznámkám smějí," řekla studentka fakulty sociálních studií, která si přála zůstat v anonymitě.

Podobné věci prý zažívá často. "Jednou nám vyučující na úvodové přednášce měl vysvětlovat pojem feminismus. Feministky ve výkladu označil za anarchistky, které chtějí zrušit stát. S některými kolegyněmi jsme se proti jeho zavádějícímu výkladu vymezily, vyučující však dál prosazoval svou pravdu,“ doplnila.

Jiná studentka popisuje událost, kdy se s ní vyučující chtěl na akci katedry líbat. "Zeptal se mě a já mu vysvětlila, že mám přítele a že nechci mít nic s vyučujícím. Potom se mě zeptal ještě jednou, víc už nenaléhal. Byla jsem tehdy v dobré pozici, protože jsem s ním neměla žádný předmět nebo zkoušku, v opačném případě by ta situace tak jednoduchá nebyla,“ popsala.

Sexistický přístup někdy pociťují i studentky medicíny. Některé předměty je učí lékaři z praxe. "Jsou to řadoví lékaři, kteří mají své osobité názory, které se mohou reflektovat ve výuce a špatně se to podchytává. Hlavně chirurgové mají často narážky, že na sál nepatří ženy a podobně,“ uvedla jedna ze studentek.

Problematické jsou podle Floriana ústní zkoušky. "Když vyučující hodně chce, může zkoušeného vyhodit nebo nespravedlivě ohodnotit nehledě na to, jak dobře se naučil, aniž by bylo možné takové hodnocení přezkoumat. Výrazná moc, kterou vyučující nad studujícími mají v průběhu celého jejich studia, obecně nevytváří moc příznivé prostředí pro whistleblowing,“ popsal Florian. Whistleblowing znamená upozornění na nevhodné či nekalé praktiky.

Florianova slova potvrzuje i jedna ze studentek, která uvedla, že se s nespravedlivým ohodnocením při ústní zkoušce setkala. „Zkoušející mi při jedné ústní zkoušce oznámil, že jsem naučená, znalosti mám na A, ale protože zním jako středoškolačka, dá mi C. Alarmující je na tom i to, že je vyučující známý svými šovinistickými a sexistickými názory. Silně pochybuji, že by se stejně zachoval k mužům,“ řekla studentka.

O sexuálním obtěžování na univerzitách i jinde se více mluví v několika posledních letech, například v souvislosti s kampaní MeToo, která začala před pěti lety. Řešení v akademickém prostředí komplikoval podle Floriana i fakt, že někteří akademici sexuální obtěžování nevnímali jako problém a negativně reagovali už jen na to, že se téma vůbec otevírá. "Sexuální obtěžování na univerzitě lidem reálně komplikuje život, bojí se chodit na zkoušky a na semináře nebo dokonce neúspěšně ukončují studium. Je to důležité téma, proto mě mrzí kritické reakce některých vyučujících na to, že se sexuální obtěžování vůbec řeší," uzavřel Florian.

Pro univerzitu vydáním metodiky boj proti sexuálnímu obtěžování neskončil. Pracuje na prevenci, školí zaměstnance, pořádá workshopy pro studující. "V příštím roce máme v plánu další preventivní aktivity. Tématu sexuálního obtěžování a genderové rovnosti se mnohdy věnují i samy fakulty – například na fakultě sociálních studií mají vlastní webovou sekci, pedagogická fakulta zveřejnila Průvodce genderově citlivou komunikací," sdělila prorektorka.