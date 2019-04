Paříž/Ostrava - Ještě v pondělí dopoledne si členové novojičínského středoškolského smíšeného sboru Puellae et Pueri (Holky a Kluci) zazpívali v pařížské katedrále Notre-Dame. O pár hodin později katedrálu zachvátil rozsáhlý požár. Sbormistr Karel Dostál dnes ČTK řekl, že si studenti nejprve mysleli, že se zatahuje, protože se mělo změnit počasí. Za pár minut ale bylo jasné, že nejde o mrak.

"Vypadalo to děsivě. Katedrála má půdorys kříže a celý ten kříž de facto hořel, ta střecha lehla úplně celá," uvedl Dostal. Studenti jsou ve Francii od neděle a pondělní program začínali právě prohlídkou katedrály Notre-Dame.

"V katedrále jsme se osmělili a zazpívali jsme si tam velmi citlivě dvě písničky, protože člověk by tam měl zachovat tu klidnou atmosféru. Užili jsme si to a vůbec jsme netušili, že to je na dlouhá léta naposled," uvedl Dostál.

V době, kdy požár vypukl, se studenti právě metrem přesouvali do Českého centra, v němž za zvuku hasičských sirén odzpívali svůj koncert.

"Děti zaregistrovaly kouř a potom plameny. Všichni to vnímali velmi intenzivně, protože to byla šílená zpráva. Uvědomili jsme si, že jsme tam ještě dopoledne byli. Je to síla. Byly to obrovské policejní a hasičské manévry. Celá oblast byla uzavřená, večer i některé linky metra," uvedl Dostál. Zprávy o požár slavné katedrály běží v Paříži snad na každém monitoru, dodal.

Oheň vypukl v pondělí okolo 18:50, předpokládá se, že šlo o nehodu. Požár se už podařilo zcela uhasit. Francouzský ministr kultury Franck Riester dnes stanici LCI řekl, že větší část cenných uměleckých a liturgických předmětů se z chrámu podařilo zachránit. Výrazně poškozená je konstrukce chrámu a téměř kompletně je zničeno střešní trámoví, přičemž některé dubové vazníky pocházely z doby stavby katedrály, tedy ze 13. století, a byly dlouhé až 110 metrů. Podle odborníků jsou nenahraditelné, jelikož ve Francii už nerostou tak vysoké stromy, z nichž by se trámy o takové délce daly udělat. Zřítila se i část klenby v místě chóru a 93 metrů vysoká věž nad křížením lodí. Dvě hlavní věže oheň nezachvátil. Kromě poškození ohněm a vysokými teplotami, jež dosahovaly až 800 stupňů Celsia, utrpělo vnitřní vybavení i kvůli kouři a vodě při hašení.