Studenti vysokých škol tvořili v Anníně s místními skláři

Dlouhá Ves - Annín (Klatovsko) - Misky z barevného skla znázorňující život pod povrchem země, nápojový set evokující tání sněhu v lese i další díla inspirovaná sněním v hlubokém lese vznikla tento týden při šestém ročníku mezinárodního sklářského sympozia ve sklárně v Anníně na Klatovsku. Jedenáct žáků a čtyři jejich profesoři z vysokých uměleckoprůmyslových škol ze zemí Visegrádské skupiny vytvořili ve spolupráci s místními skláři a brusiči kolem 50 kusů originálního skla, které zůstane trvale vystaveno v annínské sklárně, řekla dnes ČTK kurátorka sympozia Jitka Lněničková.

"Téma bylo Sen v hlubokém lese. Chtěla jsem, aby bylo trochu náročnější než jiné roky, protože se letos sympozia účastnily čtyři nejlepší vysoké školy sklářského designu zemí Visegrádské čtyřky. A musím říci, že se to opravdu zhodnotilo. Ty věci jsou mimořádně kvalitní, navíc tvořili i čtyři učitelé, což jsou významní sklářští umělci," řekla Lněničková. Sympozia, které dnes končí, se účastnili studenti a jejich učitelé z Vysoké školy výtvarných umení z Bratislavy, Univerzity umění a designu Moholy-Nagy z Budapešti, Vysoké školy uměleckoprůmyslové z Prahy a Akademie krásných umění Eugeniusze Gepperta z Wroclawi.

Účastníci sympozia vypracují vždy předem návrh svého díla a předběžně ho konzultují. Když přijedou do Annína, na místě se dohodnou se skláři a s brusiči, kteří jim řeknou, co z jejich představ a návrhů je reálné a proveditelné. Společně pak pracují na finálním podobě. Sympozium, které se loni nemohlo kvůli koronaviru konat, bylo letos poprvé pětidenní a poprvé se pracovalo na dvou sklářských pecích. "Sympozium je vždy experiment, je to příležitost, aby si studenti i profesoři prověřili novou techniku nebo její variantu, vždy se snaží přivézt něco nového," poznamenala kurátorka.

Během pěti dnů tak například v Anníně vyrobili mimořádně křehký skleněný květ, vzniklý ponořením sítka do roztaveného skla, jihokorejský student pražské školy s pomocí ledu nechal popraskat zevnitř svůj skleněný předmět. Studentka ze Slovenska přijela už s hotovými sádrovými formami, ve kterých zobrazila cestičky hmyzu a vše, co se děje v lese pod zemí, a do formy se pak foukaly různobarevné skleněné misky. Slovinská studentka z pražské školy zas vyráběla nápojovou soupravu z bíle zakaleného skla znázorňující zbytky sněhu v lese po zimě. Další účastnice využila šumavské kameny, které otiskovala do skla.

Mezinárodní sklářská sympozia v Anníně na Šumavě mají tradici od roku 2015 a pracovali na nich studentky a studenti mnoha evropských sklářských škol. Díky podpoře Visegrádského fondu bylo možné uspořádat letos sympozium s dosud největším počtem zúčastněných umělců a prodloužit ho z dřívějších tří na pět dní. Ze vzniklých prací poprvé vznikne i katalog.