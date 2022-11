Studenti vyšli na pochod Brnem, upozorňují na klimatickou krizi

Brno - Několik desítek studentů dnes vyšlo na pochod Brnem, chtěli poukázat na klimatickou krizi a přimět vládu k aktivnějším krokům. Iniciativa Univerzity za klima spojila studenty z více vysokých škol v Česku. Brněnský program dnešním pochodem vrcholí, největší pozornost připoutala okupační stávka v atriu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Studenti tam dvě noci přespávali přes nesouhlas děkana Stanislava Balíka.

"Organizačně to bylo velice náročné a často dost chaotické, i přesto jsme si všichni zachovali dobrou náladu a odhodlání vydržet do konce," řekl dnes ČTK jeden ze stávkujících Petr Doubravský. Povedla se podle něj i protestní stránka akce, jejich požadavky se totiž objevily v řadě médií.

Děkan Stanislav Balík od pondělka zdůrazňoval, že respektuje názor i požadavky studentů, ale nepřeje si, aby stávkující v budově přespávali. V pondělí nechal děkan atrium uzavřít, studenti se tam přesto dostali - někdo jim odemknul. V noci na úterý a dnešek budovu hlídala bezpečnostní agentura. Od dnešního rána pak studenti podle Doubravského pracují na důkladném úkladu atria.

Pochod, který má zdůraznit požadavky studentů, vyšel od Fakulty výtvarných umění VUT v Údolní ulici. Zazněl třeba slogan "Uhlí, ropa, plyn patří do dějin". Student v kostýmu dinosaura nesl cedulku s nápisem "Nechci druhý konec světa". Trasa skončí u Právnické fakulty Masarykovy univerzity, která by podle demonstrantů neměla přijímat peníze od Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského, spojovaného s fosilními palivy. Křetínský v minulosti navázal s fakultou spolupráci při výuce energetického práva.

Stávkové dění na fakultě sociálních studií vyvolalo řadu reakcí, podpůrných i kritických. Studentská komora fakultního akademického senátu označila za chybu, že Balík v pondělí nechal atrium uzavřít. Někteří studenti se postavili proti stávce, případně její formě.

"Nevím, jestli stávka dosáhne kýženého efektu, za mě se dal zvolit lepší způsob protestu," uvedla studentka Veronika Franková. "Chápu, že se snaží na něco upozornit, ale zároveň tím omezují nás studenty, kteří to atrium každý den využíváme. Přijde mi to od nich bezohledné, ačkoliv je to myšleno dobře," uvedla další studentka Barbora, která si nepřála uvést příjmení.

Symbolicky se dnes ke stávce za klima připojili také studenti Univerzity Palackého v Olomouci. O klimatické krizi dnes mezi sebou debatují v komorním prostředí v podkroví Konviktu, Uměleckého centra Univerzity Palackého. Do programu zahrnuli hraní počítačových her, společnou četbu z knihy Bruno Latoura Zpátky na zem, ale i pásmo přednášek na téma klimatická krize, aktivismus a univerzity. Celá akce vyvrcholí večer otevřeným plénem univerzit za klima a diskusí o požadavcích stávky.