Studenti ve Staré Boleslavi testovali autonomní hasicí dron

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (u Prahy) - Studenti fakulty elektrotechnické ČVUT ve Staré Boleslavi nedaleko Prahy testovali autonomní hasicí dron, který umí pomáhat hasit požáry ve výškových budovách. Do budoucna by se mohl dron využívat při zásazích hasičů, řekli ČTK student fakulty a spoluautor dronu Vojtěch Nýdrle a vedoucí skupiny multirobotických systémů na fakultě elektrotechnické ČVUT Martin Saska.

Unikátní systém stojí na autonomně se pohybujícím dronu s hasicí kapslí, se kterou je schopný velmi rychle zasáhnout při požáru ve výškových budovách. Dron detekuje a lokalizuje požár pomocí infračervené kamery. Následně vystřelí do místa požáru kapsli s průrazným nábojem, který rozbije okno. Plyn v kapsli pak požár uhasí. Kromě samotného hašení mohou pomoci při vyhledávání lidí nebo nebezpečných předmětů, například lahví s plynem.

Nýdrle dron navrhoval v rámci své závěrečné práce, jeho úkolem bylo zpracování hardwarové části dronu. Pomocí programu navrhl velikost vrtulí či baterií, poté navrhl jednotlivé díly, které se nechaly vyrobit. "Objednaly se zbylé součástky, poté jsem vše sestavil a instaloval se systém. Vyráběl jsem ho v době, kdy vypukla pandemie, takže jsem ho vyráběl ve své dílně doma. Dlouho se čekalo na součástky, sestavení bylo rychlé," řekl Nýdrle. Dron je vyrobený z uhlíkových vláken a hliníkových profilů, pohání ho elektromotory. Váží zhruba 11 kilogramů, ve vzduchu vydrží asi deset minut.

Hasiči dnes v opuštěném několikapatrovém domě v blízkosti letního Houštka rozdělali menší požár, který měl dron za úkol uhasit. První pokus o vstřelení hasicí patrony oknem se nepodařil, patrona zasáhla parapet. Na řadu tak přišel druhý pokus, který již byl úspěšný a patrona se dostalo do místnosti, kde začala bojovat s plameny.

"Podařilo se nakonec ukázat to, že dron dokáže opravdu vstřelit kapsli do okna. Ověřili jsme si i to, že budeme mít velký problém s GPS, protože v blízkosti budov vzniká odraz GPS signálu. Máme již v plánu pro další prototyp využít palubních senzorů k lokalizaci dronu, nebude tak spoléhat na GPS signál," řekl Saska.

Fakulta elektrotechnická jedná s hasiči o možném nasazení dronu, zájem mají podle Sasky hasiči Středočeského a Plzeňského kraje. "Motivace pro vznik tohoto systému vznikla v Dubaji, kde oni nutně potřebují systém pro nasazení ve výškových budovách," řekl Saska.