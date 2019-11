Studenti utvořili živý řetěz, Ostrava si připomíná revoluci

Ostrava - Ostravané si od dnešního dne mohou na Masarykově náměstí v centru Ostravy připomenout 30 let od sametové revoluce. Během dopoledne studenti z celého kraje vytvořili živý řetěz, do něhož se zapojilo více než 2000 dětí ze středních a základních škol. Podobně jako v listopadu 1989 jejich předchůdci objali centrum města. Řetěz měřil zhruba kilometr. ČTK to dnes za pořadatele z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida řekla učitelka Romana Vrbková.

"Rozhodli jsme se pro tento happening, protože někteří z nás si pamatují tuto událost před 30 lety, protože se toho aktivně účastnili. Přišlo nám to jako pěkná připomínka. Taková solidarita a lidská soudržnost. Mělo by to symbolizovat i společnou touhu po svobodě a vztah k něčemu, na čem nám opravdu záleží. Chceme, aby děti pochopily, že to je důležité," uvedla Vrbková.

Během čtyř dnů čeká na návštěvníky centra města různorodý program, v němž nechybí besedy s pamětníky, přednášky, scénické čtení, výstavy, workshopy, projekce, komponované pořady, divadelní představení. Na dřívějším náměstí Lidových milicí jsou dva speciální stany. V jednom je i kavárna či zeď pro vzkazy. Další prostor na náměstí má pak návštěvníky prostřednictvím fotek či audio záznamů přenést o 30 let zpět.

"Jsem přesvědčený o tom, že je to nejvýznamnější výročí tohoto roku. Mě znepokojuje to, že podle průzkumu je přes 30 procent lidí, kteří si myslí, že před těmi 30 lety bylo líp, než je dneska. Mezi těmi 30 procenty je zhruba polovina lidí, kteří tu etapu vůbec nezažili," uvedl Tomáš Macura (ANO), primátor Ostravy. Město rozsáhlé oslavy spolu s dalšími třemi desítkami institucí připravilo.

Mnozí studenti, kteří se dnes připojili k živému řetězu, si mohli už v dopoledním programu poslechnout vzpomínky pamětníků revoluce v Ostravě. "Bylo to zajímavé, protože všude se mluví hlavně o Praze. Bylo ale zajímavé vidět to i z pohledu Ostravy, jaké to tehdy bylo tady, jaká byla situace na univerzitách a podobně," řekla studentka prvního ročníku Wichterlova gymnázia Lucie Kozelková. Podle ní je dobře, že se o moderních dějinách hovoří.

Ve speciálním grantovém programu město na podporu akcí k připomínce listopadu 1989 vyčlenilo 700.000 korun. kromě toho náklady města na projekt dosáhly 2,2 milionu korun, samotný čtyřdenní program město stojí 950.000 Kč. Zúčastněné instituce ale získávaly peníze i z dalších zdrojů.