Studenti UK nabízejí zdarma vlastní návrh kampaně pro očkování

Praha - Skupina studentů Univerzity Karlovy (UK) nabízí nemocnicím, krajům či firmám zdarma vlastní návrh kampaně na podporu očkování proti koronaviru. Návrh připravili původně pro iniciativu Cesta ven, která v únoru s jiným námětem uspěla v zadávacím řízení úřadu vlády na celostátní očkovací kampaň. Verze od studentů slibuje návrat do normálu, pomocnicí je přitom kočka Micka, která představuje konec pro protiepidemický systém PES. Plakáty si zájemci mohou stáhnout na webu. ČTK to v tiskové zprávě sdělila Tereza Ježková z Fakulty sociálních věd UK.

Celostátní kampaň na podporu očkování proti covidu-19 připraví iniciativa komunikačních agentur a expertů Cesta ven, hlavní slogan je Udělejme tečku za koronavirem. Kampaň vyjde asi na 4,2 milionu s DPH, což zaplatí úřad vlády. Další peníze poskytne ministerstvo zdravotnictví, které má na nákup médií připraveno 50 milionů korun včetně DPH. Do iniciativy se zapojilo 28 organizací či firem, mezi nimi i seskupení studentů UK, kteří v hackathonu přinesli vlastní návrh kampaně.

S myšlenkou přidat se k zavedeným agenturám přišly vedoucí katedry Katedry marketingové komunikace a public relations na FSV UK Denisa Hejlová a studentka Karolína Hájková. Nápad oslovil dobrovolníky napříč ročníky, kteří na projektu pracovali bez nároku na odměnu. Výsledný návrh se sloganem "#konečně" sice v konkurenci dalších 27 firem a organizací prvenství nezískal, přesto podle Hájkové u poroty sklidil velmi pozitivní ohlas. Nyní je k dispozici pro volné využití, sdělila Ježková.

"Naším hlavním sloganem se stalo chytlavé, emotivní a naléhavé příslovce vyjadřující dlouho očekávaný návrat do normálu, ke kterému nás vakcinace může přiblížit. KONEČNĚ lze použít hravě i vážně, jako heslo i jako hashtag. Konečně bude zase všechno jako dřív! Konečně budeme moci žít znovu normálně!" uvedli autoři projektu pro web Markething.cz, který je rovněž projektem Katedry marketingové komunikace a PR.

Hrdiny studentského návrhu kampaně jsou běžní lidé a kočka Micka, která z České republiky vyhání protiepidemický systém PES. Kampaň využívá podobnosti slov kočkování a očkování. Micka provází čtenáře webem o vakcinaci a přibližuje aktuální dění. Kočičí maskot se podle autorů návrhu kampaně hodí například i jako milý motiv na nano roušky nebo plátěnky.

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo zakázku na očkovací reklamní kampaň v mediálním prostoru v únoru. Kampaň má začít tento měsíc, trvat do září letošního roku a cílit na lidi ve věku 18 až 55 let. Nabídky mohli zájemci podávat do 26. února. Za nedostatečnou komunikaci kolem epidemie, a zejména tématu očkování, kritizovala ministerstvo už dříve opozice i někteří odborníci.