Studenti SPŠ stavební z Brna uspěli ve dvou odborných soutěžích

Brno - Studentka prvního ročníku Střední průmyslové školy (SPŠ) stavební Brno Alena Špičáková a Martin Skovajsa ze čtvrtého ročníku stejné školy zvítězili se svými návrhy ve dvou odborných soutěžích. Skovajsa zvítězil v konkurenci ve středoškolské sekci mezinárodní architektonické soutěže Inspireli Awards, Špičáková zvítězila v celostátní soutěži modelů z vlnité lepenky. ČTK o tom informoval ředitel školy Jan Hobža.

"V mezinárodní soutěži Inspireli Awards, což je největší mezinárodní soutěž studentů v architektuře, urbanistickém a krajinářském designu a interiérovém designu, která zapojila již 136 zemí, se na prvním místě mezi středoškolskými studenty umístil student čtvrtého ročníku Martin Skovajsa," uvedl Hobža.

Skovajsa porotu oslovil svou vizualizací interiéru i exteriéru rodinného domu pro pětičlennou rodinu, součástí byla i prezentace v angličtině. Vítězný projekt je vystaven na webových stránkách soutěže. Soutěž dosud umožňovala účast pouze vysokoškolským studentům, pro středoškoláky se letos konala poprvé.

Studentka teprve prvního ročníku Alena Špičáková uspěla v celostátní soutěži Stavby z vlnité lepenky. Tu pořádá výrobce této lepenky a letos měla jednotné téma "letištní terminál budoucnosti".

"Této soutěže se naši studenti účastní pravidelně, obvykle na modelu pracují ve skupině tří nebo čtyř lidí, to letos nebylo možné. Alena tak model vyrobila úplně sama pouze s několika konzultacemi po telefonu," uvedla vyučující odborných předmětů Jana Leischnerová.

Rozměrný model o několika poschodích studentka propracovala do nejmenších detailů, jako je bazének s kuličkami v dětské herně nebo knihy na policích v jedné z dalších místností.

"Snažíme se naše studenty motivovat k účasti na podobných soutěžích. Je to proto, aby měli zpětnou vazbu na svou práci také od jiných odborníků něž jsou jen jejich vyučující. Letos to měli o to těžší, že se od října všichni učili jen distančně. Přesto se podařilo Martinovi Skovjasovi uspět v mezinárodní studenti a v soutěži staveb z vlnité lepenky do celostátního kola postoupil kromě Aleny Špičákové i další student se svým modelem," upozornila Leischnerová.