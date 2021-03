Studenti sklářské školy v Kamenickém Šenově si zatím nové dílny moc neužili

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově si připomíná 165 let založení, je zřejmě nejstarší svého druhu na světě. Prostory školy prošly nedávno modernizací, kvůli koronaviru si ale studenti nové učebny a dílny dosud příliš neužili. Na snímku z 30. března 2021 je studentka maturitního ročníku při odborném výcviku, který kvůli opatřením proti šíření koronaviru probíhá v omezeném rozsahu.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově si připomíná 165 let založení, je zřejmě nejstarší svého druhu na světě. Prostory školy prošly nedávno modernizací, kvůli koronaviru si ale studenti nové učebny a dílny dosud příliš neužili. Na snímku z 30. března 2021 je studentka maturitního ročníku při odborném výcviku, který kvůli opatřením proti šíření koronaviru probíhá v omezeném rozsahu. ČTK/Petrášek Radek

Kamenický Šenov (Českolipsko) - Nově vybudované učebny a dílny, které v závěru roku 2019 dokončili na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově, si zatím studenti příliš neužili. Koronavirus výuku výrazně zkomplikoval, problematická je hlavně ta odborná v dílnách a ateliérech, bez které se studenti zdejších oborů neobejdou. Ta je teď možná jen v rámci konzultací "jeden na jednoho". V Šenově to dokážou studentům zajistit jen díky tomu, že jde o malou školu se stovkou studentů. ČTK to dnes řekl její ředitel Pavel Kopřiva.

Fotogalerie

"Odborné školy našeho typu, které jsou založené na tvůrčí práci a řemesle, na dotyku materiálu s rukou, nelze dělat on-line. Všechny teorie jsme převedli do distanční výuky, to všechno funguje, ale kreslení, modelování, práce na sklářských zařízeních, dělat na dálku nejdou. Takže studenti podobných škol, jako je naše, už rok trpí, nemají kontakt s materiálem a hlavně přímou komunikaci s učitelem. Můžete si on-line povídat, jak se dělá dobrá kresba, ale je potřeba vzít uhel, a ten pedagog stojí za vámi a přesně řekne, kudy se vede čára. To prostě žádný on-line nenahradí," doplnil Kopřiva. Studenti proto mají konzultace, aby se pedagog alespoň jednou za týden s každým potkal a mohli pracovat i v dílnách. "Ročníkové nebo maturitní práce doma těžko udělají," poznamenal.

Sklářská škola v Kamenickém Šenově je zřejmě nejstarší svého druhu na světě, vznikla v roce 1856 a ve středu uplyne 165 let od jejího založení. Ještě před deseti lety jí přitom kvůli malému zájmu studentů hrozil zánik. Dlouhodobě byla investičně zanedbávaná, k její záchraně pomohl i zájem sklářské společnosti Preciosa a dalších sklářských podniků z oblasti, s nimiž škola úzce spolupracuje. Pomohly i masivní investice v posledních letech. Na podzim 2019 bylo dokončeno centrum odborného vzdělávání zhruba za sto milionů korun, nové dílny a ateliéry za 14 milionů korun vznikly i v nevyužívané budově internátu díky spolupráci s německým Reichenbachem.

Díky projektu centra vzdělávání spolufinancovanému z evropských fondů prošla rekonstrukcí hlavní školní budova postavená v roce 1857. Na místě původního dvorku k ní přibyla moderní třípatrová přístavba s výtahem. Škola je díky tomu bezbariérová. "Získali jsme luxusní prostory pro nové ateliéry a dílny. Třeba pro dílnu mozaiky a vitráže, která tady vůbec nebyla," řekl Kopřiva. Nově vybavená je brusírna, škola získala nové technologie, jako je řezání laserem nebo 3D tisk. Moderní vybavení je podle Kopřivy i jedním z důvodů, proč zájem o studium v Kamenickém Šenově roste. Letos dostali přes 40 přihlášek, přijmout chtějí zhruba 30 studentů.